Два проигранных тай-брейка не помешали Андрею Рублеву переиграть Де Минора и пройти в четвертьфинал
В Мельбурне, Австралия, завершился последний, на сегодня, матч четвёртого этапаAustralianOpen.
Напомним, ранее прошли три поединка среди мужчин и четыре среди женщин.
В заключительном матче этого игрового дня на корте встретились десятая ракетка мира из Австралии Алекс Де Минор и пятый номер в рейтингеWTAАндрей Рублев.
Матч продлился 4 часа 15 минут.
В первом сете Алекс дважды подал навылет и дважды допустил двойную ошибку, и несмотря на то, что соперник также достаточно много ошибался, австралиец проиграл два гейма на своих подачах, выиграв лишь один на подаче Рублева. В результате первый сет в пользу Андрея 6:4.
Во втором сете австралиец включился в игру и постоянно догоняя соперника довел сет до тай-брейка, где переиграл его (7:5) и забрал сет в свою пользу 7:6.
В третьем сете Де Минор вел в счете сначала 3:0, после 5:2, но Рублев догнал его и сет вновь перешел в тай-брейк, где вновь сильнее оказался австралиец (7:4) и забрал еще один сет в свою пользу 7:6.
За сет от, рекордного для себя, выхода в четвертьфинал Алекс немного сдал в игре, на его счету четыре виннера в третьем сете, восемь невынужденных ошибки, одна подача навылет и одна двойная ошибка, и как результат – поражение в сете 3:6.
К пятому, заключительному сету, когда время в Мельбурне походило к полуночи, оба теннисиста подходили довольно уставшими. Де Минор не мог показывать привычную для себя игру и быстро перемещаться по всей площадке и в результате проиграл все геймы на своих подачах и не выиграл ни одного гейма на подачах соперника, что в результате привело к поражению в сете 0:6 и проигранному матчу.
AustralianOpen
Четвертый этап
Мужчины
Алекс Де Минор – Андрей Рублев 4:6, 7:6, 7:6, 3:6, 0:6
Алекс Де Минор вновь не сумел пробиться в пятый этап турнира серии Большого Шлема. Зато это удалось Андрею Рублеву, который в четвертьфинале сыграет против четвертой ракетки мира из Италии Янника Синнера.