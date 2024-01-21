Два проигранных тай-брейка не помешали Андрею Рублеву переиграть Де Минора и пройти в четвертьфинал

В Мельбурне, Австралия, завершился последний, на сегодня, матч четвёртого этапаAustralianOpen.

Напомним, ранее прошли три поединка среди мужчин и четыре среди женщин.

В заключительном матче этого игрового дня на корте встретились десятая ракетка мира из Австралии Алекс Де Минор и пятый номер в рейтингеWTAАндрей Рублев.

Матч продлился 4 часа 15 минут.

В первом сете Алекс дважды подал навылет и дважды допустил двойную ошибку, и несмотря на то, что соперник также достаточно много ошибался, австралиец проиграл два гейма на своих подачах, выиграв лишь один на подаче Рублева. В результате первый сет в пользу Андрея 6:4.

Во втором сете австралиец включился в игру и постоянно догоняя соперника довел сет до тай-брейка, где переиграл его (7:5) и забрал сет в свою пользу 7:6.

В третьем сете Де Минор вел в счете сначала 3:0, после 5:2, но Рублев догнал его и сет вновь перешел в тай-брейк, где вновь сильнее оказался австралиец (7:4) и забрал еще один сет в свою пользу 7:6.

За сет от, рекордного для себя, выхода в четвертьфинал Алекс немного сдал в игре, на его счету четыре виннера в третьем сете, восемь невынужденных ошибки, одна подача навылет и одна двойная ошибка, и как результат – поражение в сете 3:6.

К пятому, заключительному сету, когда время в Мельбурне походило к полуночи, оба теннисиста подходили довольно уставшими. Де Минор не мог показывать привычную для себя игру и быстро перемещаться по всей площадке и в результате проиграл все геймы на своих подачах и не выиграл ни одного гейма на подачах соперника, что в результате привело к поражению в сете 0:6 и проигранному матчу.

AustralianOpen

Четвертый этап

Мужчины

Алекс Де Минор – Андрей Рублев 4:6, 7:6, 7:6, 3:6, 0:6

He always had the will, he just had to find the way!@AndreyRublev97 comes from a set down to rattle home and into the last eight.



The No.5 seed defeats Alex De Minaur 6-4 6-7(5) 6-7(4) 6-3 6-0#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/h0dBeEmici — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2024

Алекс Де Минор вновь не сумел пробиться в пятый этап турнира серии Большого Шлема. Зато это удалось Андрею Рублеву, который в четвертьфинале сыграет против четвертой ракетки мира из Италии Янника Синнера.