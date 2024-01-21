EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости тенниса Два проигранных тай-брейка не помешали Андрею Рублеву переиграть Де Минора и пройти в четвертьфинал

Два проигранных тай-брейка не помешали Андрею Рублеву переиграть Де Минора и пройти в четвертьфинал

Новости тенниса Сегодня, 08:11
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Два проигранных тай-брейка не помешали Андрею Рублеву переиграть Де Минора и пройти в четвертьфинал Два проигранных тай-брейка не помешали Андрею Рублеву переиграть Де Минора и пройти в четвертьфинал

В Мельбурне, Австралия, завершился последний, на сегодня, матч четвёртого этапаAustralianOpen.

Напомним, ранее прошли три поединка среди мужчин и четыре среди женщин.

В заключительном матче этого игрового дня на корте встретились десятая ракетка мира из Австралии Алекс Де Минор и пятый номер в рейтингеWTAАндрей Рублев.

Матч продлился 4 часа 15 минут.

В первом сете Алекс дважды подал навылет и дважды допустил двойную ошибку, и несмотря на то, что соперник также достаточно много ошибался, австралиец проиграл два гейма на своих подачах, выиграв лишь один на подаче Рублева. В результате первый сет в пользу Андрея 6:4.

Во втором сете австралиец включился в игру и постоянно догоняя соперника довел сет до тай-брейка, где переиграл его (7:5) и забрал сет в свою пользу 7:6.

В третьем сете Де Минор вел в счете сначала 3:0, после 5:2, но Рублев догнал его и сет вновь перешел в тай-брейк, где вновь сильнее оказался австралиец (7:4) и забрал еще один сет в свою пользу 7:6.

За сет от, рекордного для себя, выхода в четвертьфинал Алекс немного сдал в игре, на его счету четыре виннера в третьем сете, восемь невынужденных ошибки, одна подача навылет и одна двойная ошибка, и как результат – поражение в сете 3:6.

К пятому, заключительному сету, когда время в Мельбурне походило к полуночи, оба теннисиста подходили довольно уставшими. Де Минор не мог показывать привычную для себя игру и быстро перемещаться по всей площадке и в результате проиграл все геймы на своих подачах и не выиграл ни одного гейма на подачах соперника, что в результате привело к поражению в сете 0:6 и проигранному матчу.

AustralianOpen
Четвертый этап
Мужчины
Алекс Де Минор – Андрей Рублев 4:6, 7:6, 7:6, 3:6, 0:6

Алекс Де Минор вновь не сумел пробиться в пятый этап турнира серии Большого Шлема. Зато это удалось Андрею Рублеву, который в четвертьфинале сыграет против четвертой ракетки мира из Италии Янника Синнера.

Популярные новости
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 12:01 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 01:40 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости футбола 19 янв 2024, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию
Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола 19 янв 2024, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал
Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии Новости футбола 19 янв 2024, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф Новости футбола 19 янв 2024, 13:57 Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:34 Бензема 10 дней не выходил на связь с клубом Новости футбола Сегодня, 12:21 Огненный матч в Ла Лиге. Реал вырвал победу над Альмерией, проигрывая в два мяча Новости хоккея Сегодня, 12:01 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости футбола Сегодня, 11:31 Подарок для Байера. Бавария дома сенсационно проиграла Вердеру Новости футбола Сегодня, 11:28 Скучная ничья на Кубке Азии. Оман и Таиланд голов не забивали Новости футбола Сегодня, 11:12 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 21 тура Новости футбола Сегодня, 11:08 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 11:07 Марокко и ДР Конго сыграли вничью в матче Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 11:06 Драма в АПЛ. Два пенальти, два удаления и ничья в матче Шеффилд Юн - Вест Хэм Новости футбола Сегодня, 10:29 Защитник Атлетико близок к возвращению на родину
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Лечче — Ювентус прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня ЮАР – Намибия прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Жирона – Севилья прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Баскетбол Сегодня Финикс Санз — Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Теннис Сегодня Виктория Азаренко – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Теннис Сегодня Линда Носкова – Элина Свитолина прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Теннис Сегодня Артюр Казо – Хуберт Хуркач прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Теннис 22 янв 2024 Миомир Кецманович – Карлос Алькарас прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Хоккей 22 янв 2024 Нью-Джерси Дэвилз — Вегас Голден Найтс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года