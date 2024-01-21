Циципас снова прощается с мечтой выиграть Aus Open. Джокович в трех сетах вышел в четвертьфинал

В мужской сетке Australian Open 2024 в первой половине 21 января проводили два фаворита турнира: Новак Джокович и Стефанос Циципас.

Джокович подтвердил свой статус первой ракетки мира и без проблем обыграл французского теннисиста Адриана Маннарино. Дуэль продолжалась один час и 46 минут: в двух первых сетах Джокович не отдал молодому французу ни одного гейма, а в третьем Новаку хватило одного брейка, чтобы завершить матч победой.

Параллельной с Новаком на корт вышел другой фаворит турнира: Стефанос Циципас. Поединок против американца Тейлора Фрица стал для Стефа большим разочарованием: грек проиграл в четырех сетах и завершил турнир досрочно.

These two saved the best for last!@Taylor_Fritz97 breaks Stefanos Tsitsipas in a frantic, fantastic final game to take the match 7-6(3) 5-7 6-3 6-3.



It's the American's first win over a top 10 player at a Grand Slam!#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/UkTsattSsD — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2024

Кстати, ранее мы сообщали, что в четвертьфинал Aus Open вышли Коко Гофф и Арина Соболенко.

Стоит отметить, что для Фрица выход в четвертьфинал турнира серии Большого шлема - повторение лучшего для него достижения в карьере. Ранее американец добирался до пятого раунда турнира на Уимблдоне и US Open, однако впервые так долго задержался на кортах в Мельбурне.

В следующем раунде Aus Open Новак Джокович и Тейлор Фриц в очной встрече определят одного из полуфиналистов турнира. Матч состоится 23 января.