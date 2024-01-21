Циципас снова прощается с мечтой выиграть Aus Open. Джокович в трех сетах вышел в четвертьфинал
Циципас снова прощается с мечтой выиграть Aus Open. Джокович в трех сетах вышел в четвертьфинал
В мужской сетке Australian Open 2024 в первой половине 21 января проводили два фаворита турнира: Новак Джокович и Стефанос Циципас.
Джокович подтвердил свой статус первой ракетки мира и без проблем обыграл французского теннисиста Адриана Маннарино. Дуэль продолжалась один час и 46 минут: в двух первых сетах Джокович не отдал молодому французу ни одного гейма, а в третьем Новаку хватило одного брейка, чтобы завершить матч победой.
Параллельной с Новаком на корт вышел другой фаворит турнира: Стефанос Циципас. Поединок против американца Тейлора Фрица стал для Стефа большим разочарованием: грек проиграл в четырех сетах и завершил турнир досрочно.
Кстати, ранее мы сообщали, что в четвертьфинал Aus Open вышли Коко Гофф и Арина Соболенко.
Стоит отметить, что для Фрица выход в четвертьфинал турнира серии Большого шлема - повторение лучшего для него достижения в карьере. Ранее американец добирался до пятого раунда турнира на Уимблдоне и US Open, однако впервые так долго задержался на кортах в Мельбурне.
В следующем раунде Aus Open Новак Джокович и Тейлор Фриц в очной встрече определят одного из полуфиналистов турнира. Матч состоится 23 января.