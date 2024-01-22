Бывший вингер Баварии и Ювентуса возвращается на Родину

Экс-вингер Баварии, Ювентуса и донецкого Шахтёра Дуглас Коста после отказа от перехода в турецкий Самсунспор таки нашёл себе новый клуб.

Как сообщает Фабрицио Романо, 33-летний вингер, который с октября пребывает без коллектива, достиг договоренности про переход в бразильский Флуминенсе. Осталось только пройти медицинские тесты.

Флуминенсе станет вторым бразильским клубом в карьере Косты. В 2007-2010 и 2021-2022 годах он представлял Гремио.

Первым европейским клубом вингера был Шахтёр, за который он выступал в 2010-2015 годах. В 2015 году он за 30 миллионов евро перешел в Баварию, вскоре сначала на правах аренды, а потом на постоянной основе он стал игроком Ювентуса.

Европейский вояж Коста закончил переездом в Гремио на правах аренды, а летом 2022 года он подписал полноценный контракт с Лос-Анджелес Гэлакси.

Клуб он покинул в октябре 2023 года и с тех пор он пребывает без клуба.