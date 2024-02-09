Барселона начала поиск тренера. Известно, кого в команде точно не будет

Барселона начала готовиться к уходу Хави летом и начала искать его преемника.

По сообщению Маттео Моретто, несмотря на связи «блауграны» с трёмя итальянскими тренерами, их в Барселоне не будет. Антонио Конте и Тьяго Мотта останутся в Италии.

А вот у главного тренера Брайтона Роберто Де Дзерби прописаны отступные в контракте. Для Барселоны они не кажутся большими, но это будет очень сильная инвестиция в него, как в финансовом, так и в ином плане.

Ранее сообщалось о том, что главным кандидатом на то, чтобы возглавить Барселону, считается бывший тренер Баварии и сборной Германии Ханс-Дитер Флик, который является фаворитом президента клуба Жоана Лапорты.

Спортивный директор «блауграны» Деку предпочитает своего соотечественника и нынешнего наставника Порту Сержио Консейсау.