Барселона начала поиск тренера. Известно, кого в команде точно не будет
Барселона начала готовиться к уходу Хави летом и начала искать его преемника.
По сообщению Маттео Моретто, несмотря на связи «блауграны» с трёмя итальянскими тренерами, их в Барселоне не будет. Антонио Конте и Тьяго Мотта останутся в Италии.
А вот у главного тренера Брайтона Роберто Де Дзерби прописаны отступные в контракте. Для Барселоны они не кажутся большими, но это будет очень сильная инвестиция в него, как в финансовом, так и в ином плане.
Ранее сообщалось о том, что главным кандидатом на то, чтобы возглавить Барселону, считается бывший тренер Баварии и сборной Германии Ханс-Дитер Флик, который является фаворитом президента клуба Жоана Лапорты.
Спортивный директор «блауграны» Деку предпочитает своего соотечественника и нынешнего наставника Порту Сержио Консейсау.