Поиски нового главного тренера Барселоны вызвали разногласия в руководстве клуба

1 июля Барселона получит нового главного тренера после заявленного отхода Хави, а поиски преемника легенды каталонцев в самом клубе вызывают разногласия.

Как сообщает As, «блаугранас» рассматривают две кандидатуры: главного тренера Баварии Ханси Флика и наставника Порту Сержио Консейсао. Причём, первый является протеже президента Барселоны Жоау Лапорты, а второй – спортивного директора клуба Деку. Через это у руководителей «сине-гранатовых» возникают разногласия.

Лапорта выступает за привлечение тренера-ветерана с большим опытом и проверенным характером, способного объединить энтузиазм людей, в то время как Деку предпочитает тренера с более низким профилем, умеющего адаптироваться к требованиям сценария и желающего сделать шаг вперед в своей карьере.

Напомним, что ранее пресса называла одним из кандидатов на должность главного тренера Барселоны Юргена Клоппа, и Деку отреагировал на эти слухи.