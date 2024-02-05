В Барселоне отреагировали на заявления СМИ по поводу интереса к Клоппу
Спортивный директор Барселоны Деку прокомментировал заявления СМИ о том, что «блаугранас» якобы интересуются главным тренером Ливерпуля Юргеном Клоппом.
Португалец в разговоре с La Vanguardia достаточно дипломатически ответил на вопрос о приглашении немца:
«Он – чудесный тренер, но я думаю, пока что не время об этом говорить».
Так же Деку рассказал, каким, по его ожиданиям, будет новый главный тренер Барселоны:
«Новый тренер захочет изменений, но сначала мы должны будем ему объяснить проект и идею. Много составляющих здесь».
Напомним, что нынешний наставник «блаугранас» Хави объявил о том, что покинет команду по окончанию сезона 2023/2024.
Оставит свой коллектив по окончанию сезона и Клопп, который работает с Ливерпулем с 2015 года.
Также среди претендентов на пост главного тренера Барселоны называли Роберто Де Дзерби, Луиса Энрике. Тьяго Мотту, Рафаэля Маркеса, Иманола Альгуасиля и Сержиу Консейсау.