В Барселоне отреагировали на заявления СМИ по поводу интереса к Клоппу

Спортивный директор Барселоны Деку прокомментировал заявления СМИ о том, что «блаугранас» якобы интересуются главным тренером Ливерпуля Юргеном Клоппом.

Португалец в разговоре с La Vanguardia достаточно дипломатически ответил на вопрос о приглашении немца:

«Он – чудесный тренер, но я думаю, пока что не время об этом говорить».

Так же Деку рассказал, каким, по его ожиданиям, будет новый главный тренер Барселоны:

«Новый тренер захочет изменений, но сначала мы должны будем ему объяснить проект и идею. Много составляющих здесь».

Напомним, что нынешний наставник «блаугранас» Хави объявил о том, что покинет команду по окончанию сезона 2023/2024.

Оставит свой коллектив по окончанию сезона и Клопп, который работает с Ливерпулем с 2015 года.

Также среди претендентов на пост главного тренера Барселоны называли Роберто Де Дзерби, Луиса Энрике. Тьяго Мотту, Рафаэля Маркеса, Иманола Альгуасиля и Сержиу Консейсау.