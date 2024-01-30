Барселона мечтает пригласить легендарного немца

Назначение Юргена Клоппа на пост нового главного тренера команды – мечта для Барселоны. Как сообщает журналист Diario Sport Иван Сан Антонио, руководство каталонского клуба уверенно, что сможет убедить немца присоединиться к команде летом.

Однако вероятность этого исхода крайне мала, поскольку Юрген Клопп рассказывал, что решил покинуть Ливерпуль после завершения сезона из-за усталости от работы. Все указывает на то, что 56-летний тренер возьмет паузу в работе.

Ранее сообщалось, что президент Барселоны Жоан Лапорта хочет пригласить в Барселону экс-тренера Баварии и сборной Германии Ханси Флика.

Также среди претендентов на пост главного тренера Барселоны называли Роберто Де Дзерби, Луиса Энрике. Тьяго Мотту, Рафаэля Маркеса, Иманола Альгуасиля и Сержиу Консейсау.

Напомним, после поражения от Вильярреала (3:5) главный тренер Барселоны Хави заявил, что покинет клуб в июне этого года.