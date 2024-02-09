EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Барселона должна выплатить значительный штраф за налоговые нарушения

Барселона должна выплатить значительный штраф за налоговые нарушения

Новости футбола Сегодня, 16:16
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Барселона должна выплатить значительный штраф за налоговые нарушения Getty

Суд вынес приговор Барселоне и обязал клуб выплатить штраф за налоговые нарушения, сообщает Marca.

Как стало известно, дело касается 2012-2015 годов, когда Барселоной руководили Сандро Розель и Жозеп Мария Бартомеу. Первое решение по делу было вынесено в 2020 году. Тогда суд установил, что клуб незаконно платил налоги с комиссионных футбольным агентам.

Барселона обжаловала это решение, но апелляция не была удовлетворена. Национальный уголовный и административный суд признал, что клуб нарушил правила. Он назначил штраф в размере 23 миллиона евро. Однако, этот вердикт также еще не окончательный. Барселона может подать апелляцию.

Следующим шагом будет обращение в Верховный суд. Как стало известно, клуб уже заявил, что будет подавать апелляцию. Он также намерен укрепить позицию, которую организация развила за последние годы

Напомним, что Барселона подала иск в Спортивный арбитражный суд на российский клуб Зенит. Каталонцы заявили, что представители России не заплатили бонусы, которые были предусмотрены при продаже бразильца.

Связанные команды и лиги
Барселона
Популярные новости
Французская доминация. Результаты женской эстафеты на Чемпионате мира по биатлону Новости биатлона Сегодня, 13:36 Французская доминация. Результаты женской эстафеты на Чемпионате мира по биатлону
В Китае собираются отменить товарищеские матчи Аргентины. Причина в Месси Новости футбола Сегодня, 12:40 В Китае собираются отменить товарищеские матчи Аргентины. Причина в Месси
Топ-3 самых высокооплачиваемых азиатских спортсменов в 2023 году Новости гольфа Сегодня, 12:00 Топ-3 самых высокооплачиваемых азиатских спортсменов в 2023 году
Топ-5 самых высокооплачиваемых африканских спортсменов в 2023 году Новости футбола Сегодня, 10:31 Топ-5 самых высокооплачиваемых африканских спортсменов в 2023 году
Иордания – Катар прогноз на матч от болельщиков Новости футбола Сегодня, 09:58 Иордания – Катар прогноз на матч от болельщиков
Реал – Жирона. Ориентировочные составы и последние новости Новости футбола Сегодня, 08:44 Реал – Жирона. Ориентировочные составы и последние новости
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 Итальянцев в Барселоне не будет, де Йонгу укажут на дверь. Daily Digest за 9 февраля Новости футбола Сегодня, 16:57 Главный тренер Ливерпуля выступил против синей карточки в футболе Новости футбола Сегодня, 16:16 Барселона должна выплатить значительный штраф за налоговые нарушения Новости баскетбола Сегодня, 15:52 Баскетболист Денвера сохраняет лидерство за звание MVP Новости автоспорта Сегодня, 15:23 Известно, какое расписание предсезонного тестового расписания Формулы-1 Новости футбола Сегодня, 14:55 Нигерия - Кот-д'Ивуар: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023 Новости НФЛ Сегодня, 14:13 Впервые в истории. Матч НФЛ пройдет на стадионе Реал Мадрида Новости футбола Сегодня, 14:10 Бешикташ оформил второй трансфер за день Новости футбола Сегодня, 13:45 Бензема восстановил свой аккаунт в Instagram, но не без предварительной чистки Новости биатлона Сегодня, 13:36 Французская доминация. Результаты женской эстафеты на Чемпионате мира по биатлону
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед прогноз и ставки на матч 10 февраля Футбол 10 фев 2024 Мельбурн Виктори – Макартур прогноз и ставки на матч 10 февраля Футбол 10 фев 2024 Брисбен Роар – Мельбурн Сити прогноз и ставки на матч 10 февраля Футбол 10 фев 2024 Алавес – Вильярреал прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Унион Берлин – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Вердер – Хайденхайм прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Боруссия Менхенгладбах – Дармштадт прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Айнтрахт Франкфурт – Бохум прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Аугсбург – РБ Лейпциг прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Карлайл – Портсмут прогноз и ставки на матч 10 февраля