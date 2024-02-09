Барселона должна выплатить значительный штраф за налоговые нарушения

Суд вынес приговор Барселоне и обязал клуб выплатить штраф за налоговые нарушения, сообщает Marca.

Как стало известно, дело касается 2012-2015 годов, когда Барселоной руководили Сандро Розель и Жозеп Мария Бартомеу. Первое решение по делу было вынесено в 2020 году. Тогда суд установил, что клуб незаконно платил налоги с комиссионных футбольным агентам.

Барселона обжаловала это решение, но апелляция не была удовлетворена. Национальный уголовный и административный суд признал, что клуб нарушил правила. Он назначил штраф в размере 23 миллиона евро. Однако, этот вердикт также еще не окончательный. Барселона может подать апелляцию.

Следующим шагом будет обращение в Верховный суд. Как стало известно, клуб уже заявил, что будет подавать апелляцию. Он также намерен укрепить позицию, которую организация развила за последние годы

Напомним, что Барселона подала иск в Спортивный арбитражный суд на российский клуб Зенит. Каталонцы заявили, что представители России не заплатили бонусы, которые были предусмотрены при продаже бразильца.