Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч 24-го тура Премьер-лиги

Одним из двух матчей в рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги, которые состоятся в воскресенье, станет встреча Астон Виллы и Манчестер Юнайтед. Dailysports подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть матч.

Астон Вилла - Манчестер Юнайтед что нужно знать о матче?

В предыдущем сезоне Астон Вилла кое-как попала в зону еврокубков, в то время как текущий футбольный год стал для них куда успешнее. «Львы» находятся в четверке лидеров и на данной позиции обеспечивают себе Лигу чемпионов следующего сезона, а отставание от лидера – Ливерпуля составляет всего пять очков.

У Манчестер Юнайтед куда более не стабильные результаты, но в то же время, это не мешает подопечным тен Хага располагаться на шестой строчке, но из-за уменьшенного количества еврокубков мест – «красные дьяволы» не попадают в список таких команд, а отставание от зоны Лиги Европы составляет шесть балов.

Напомним, что предыдущий матч между этими командами в рамках Премьер-лиги текущего сезона закончился минимальной победой Манчестер Юнайтед со счетом 3:2.

Астон Вилла - Манчестер Юнайтед когда и где состоится матч?

Матч 24-го тура Премьер-лиги между Астон Виллой и Манчестер Юнайтед пройдет в Бирмингеме на арене «Вилла Парк». Арбитр даст стартовый свисток в 17:30 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах мира.

Варшава –17:30

Киев – 18:30

Ереван – 20:30

Астана – 22:30

Астон Вилла - Манчестер Юнайтед где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.