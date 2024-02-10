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Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч 24-го тура Премьер-лиги

Новости футбола Сегодня, 04:44
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч 24-го тура Премьер-лиги Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч 24-го тура Премьер-лиги

Одним из двух матчей в рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги, которые состоятся в воскресенье, станет встреча Астон Виллы и Манчестер Юнайтед. Dailysports подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть матч.

Астон Вилла - Манчестер Юнайтед что нужно знать о матче?

В предыдущем сезоне Астон Вилла кое-как попала в зону еврокубков, в то время как текущий футбольный год стал для них куда успешнее. «Львы» находятся в четверке лидеров и на данной позиции обеспечивают себе Лигу чемпионов следующего сезона, а отставание от лидера – Ливерпуля составляет всего пять очков.

У Манчестер Юнайтед куда более не стабильные результаты, но в то же время, это не мешает подопечным тен Хага располагаться на шестой строчке, но из-за уменьшенного количества еврокубков мест – «красные дьяволы» не попадают в список таких команд, а отставание от зоны Лиги Европы составляет шесть балов.

Напомним, что предыдущий матч между этими командами в рамках Премьер-лиги текущего сезона закончился минимальной победой Манчестер Юнайтед со счетом 3:2.

Астон Вилла - Манчестер Юнайтед когда и где состоится матч?

Матч 24-го тура Премьер-лиги между Астон Виллой и Манчестер Юнайтед пройдет в Бирмингеме на арене «Вилла Парк». Арбитр даст стартовый свисток в 17:30 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах мира.

  • Варшава –17:30
  • Киев – 18:30
  • Ереван – 20:30
  • Астана – 22:30

Астон Вилла - Манчестер Юнайтед где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

  • Армения - Setanta Sports 1
  • Азербайджан - Idman TV, Setanta Sports 1
  • Грузия - Setanta Sports 1
  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - Setanta Sports 1
  • Кыргызстан - Setanta Sports 1
  • Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
  • Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
  • Молдова - Setanta Sports 1
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports 1
  • Туркменистан - Setanta Sports 1
  • Украина –Setanta Sport Ukraine
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
  • Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports
Связанные команды и лиги
Астон Вилла Манчестер Юнайтед Премьер-лига Англия
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