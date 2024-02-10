Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч 24-го тура Премьер-лиги
Одним из двух матчей в рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги, которые состоятся в воскресенье, станет встреча Астон Виллы и Манчестер Юнайтед. Dailysports подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть матч.
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед что нужно знать о матче?
В предыдущем сезоне Астон Вилла кое-как попала в зону еврокубков, в то время как текущий футбольный год стал для них куда успешнее. «Львы» находятся в четверке лидеров и на данной позиции обеспечивают себе Лигу чемпионов следующего сезона, а отставание от лидера – Ливерпуля составляет всего пять очков.
У Манчестер Юнайтед куда более не стабильные результаты, но в то же время, это не мешает подопечным тен Хага располагаться на шестой строчке, но из-за уменьшенного количества еврокубков мест – «красные дьяволы» не попадают в список таких команд, а отставание от зоны Лиги Европы составляет шесть балов.
Напомним, что предыдущий матч между этими командами в рамках Премьер-лиги текущего сезона закончился минимальной победой Манчестер Юнайтед со счетом 3:2.
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед когда и где состоится матч?
Матч 24-го тура Премьер-лиги между Астон Виллой и Манчестер Юнайтед пройдет в Бирмингеме на арене «Вилла Парк». Арбитр даст стартовый свисток в 17:30 по среднеевропейскому времени.
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Время начала матча в разных странах мира.
- Варшава –17:30
- Киев – 18:30
- Ереван – 20:30
- Астана – 22:30
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед где смотреть онлайн матч?
В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.
- Армения - Setanta Sports 1
- Азербайджан - Idman TV, Setanta Sports 1
- Грузия - Setanta Sports 1
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - Setanta Sports 1
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
- Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
- Молдова - Setanta Sports 1
- Польша - Eleven Sports 1 Poland
- Таджикистан - Setanta Sports 1
- Туркменистан - Setanta Sports 1
- Украина –Setanta Sport Ukraine
- Узбекистан - Setanta Sports 1
- Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports