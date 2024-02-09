Астон Вилла — Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года от Мартина Свободы

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.59 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги состоится поединок между Астон Виллой и Манчестером Юнайтед. Встреча пройдет в Бирмингеме в воскресенье, 11 февраля. Начало игры запланировано на 17:30 по центрально европейскому времени.

Астон Вилла

Вилла в нынешнем сезоне просто превосходно показывает себя в плане результатов. В домашних стенах подопечные Эмери устанавливали рекордные серии побед в истории клуба, однако в предыдущих матчах что-то сломалось.

После поражения от Ньюкасла в Премьер-лиге Астон Вилла проиграла второй домашний матч подряд (в Кубке Англии Челси). Примечательно, что обе игры закончились с одинаковым счетом 1:3.

Манчестер Юнайтед

У «красных дьяволов» в последних матчах нет проблем с достижением результата, чего не скажешь про игру в исполнении команды. Если не брать во внимание минувший матч против Вест Хэма, то у Юнайтед в концовке матчей против Вулверхэмптона и Ньюпорта возникали проблемы. Если одолеть скромного соперника в Кубке Англии получилось без нервов (4:2), то в матче против «волков» не обошлось без драмы (4:3).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Астон Вилла непременно пропускает в свои ворота на протяжении четырех последних домашних матчей.

Подопечные тен Хага еще не знают поражений в этом году.

Юнайтед победил в трех предыдущих играх против Виллы.

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед Прогноз

Между собой команды зачастую играют в результативный футбол, поэтому предположу, что в этой игре тоже будет достаточно забитых голов. Моя ставка — тотал больше 2.5.

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