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Главная Прогнозы Астон Вилла — Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года от Мартина Свободы

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года от Мартина Свободы

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед прогноз
Астон Вилла Астон Вилла
Премьер-лига Англия 11 фев 2024, 11:30 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
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Англия, Birmingham, Вилла Парк
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.59
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В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги состоится поединок между Астон Виллой и Манчестером Юнайтед. Встреча пройдет в Бирмингеме в воскресенье, 11 февраля. Начало игры запланировано на 17:30 по центрально европейскому времени.

Астон Вилла

Вилла в нынешнем сезоне просто превосходно показывает себя в плане результатов. В домашних стенах подопечные Эмери устанавливали рекордные серии побед в истории клуба, однако в предыдущих матчах что-то сломалось.

После поражения от Ньюкасла в Премьер-лиге Астон Вилла проиграла второй домашний матч подряд (в Кубке Англии Челси). Примечательно, что обе игры закончились с одинаковым счетом 1:3.

Манчестер Юнайтед

У «красных дьяволов» в последних матчах нет проблем с достижением результата, чего не скажешь про игру в исполнении команды. Если не брать во внимание минувший матч против Вест Хэма, то у Юнайтед в концовке матчей против Вулверхэмптона и Ньюпорта возникали проблемы. Если одолеть скромного соперника в Кубке Англии получилось без нервов (4:2), то в матче против «волков» не обошлось без драмы (4:3).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Астон Вилла непременно пропускает в свои ворота на протяжении четырех последних домашних матчей.
  • Подопечные тен Хага еще не знают поражений в этом году.
  • Юнайтед победил в трех предыдущих играх против Виллы.

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед Прогноз

Между собой команды зачастую играют в результативный футбол, поэтому предположу, что в этой игре тоже будет достаточно забитых голов. Моя ставка — тотал больше 2.5.

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Коэф.: 1.59
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