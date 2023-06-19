Аргентина без Месси одержала уверенную победу в товарищеском матче
Новости футбола Сегодня, 15:17
Фото: инстаграм сборной Аргентины/Автор неизвестен
Сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла сборную Индонезии со счетом 2:0.
Победу аргентинской национальной команде принесли голы Леандро Паредеса и Кристиана Ромеро. Лидер аргентинцев Лионель Месси не принял участия в матче.
Индонезия – Аргентина - 0:2 (0:1)
Голы: Паредес, 38 - 0:1, Ромеро, 55 - 0:2
Индонезия: Ари, Бахар, Амат, Рамадани, Багготт, Паттинама (Архан, 46), Клок, Йеннер (Саури, 85), Драджад (Сулистьяван, 46), Фердинан, Стрюйк (Сулаэман, 64).
Аргентина: Мартинес, Молина, Песселья, Ромеро, Медина (Акунья, 60), Паредес (Родригес, 85), Ло Чельсо, Паласиос (Альмада, 85), Буонанотте (Окампос, 74), Гонсалес (Гарначо, 60), Альварес (Симеоне, 85).
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:05 Феерия Англии, сложные победы Франции и Украины: результаты отбора Евро-2024 от 19 июня
Новости футбола Сегодня, 16:43 Англия победила со счетом 7:0 в матча отбора Евро-2024
Новости футбола Сегодня, 14:04 Украина одержала тяжелейшую победу над аутсайдером отбора Евро-2024
Новости футбола Сегодня, 13:33 Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии
Новости футбола Сегодня, 04:00 "Порту" хочет купить нападающего сборной Украины
Новости футбола Вчера, 17:35 Испания победила Хорватию и стала победителем Лиги наций
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:05 Феерия Англии, сложные победы Франции и Украины: результаты отбора Евро-2024 от 19 июня Новости футбола Сегодня, 16:55 "Бавария" интересуется тремя нападающими Новости футбола Сегодня, 16:49 Франция одержала тяжелую победу в матче отбора Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 16:43 Англия победила со счетом 7:0 в матча отбора Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 16:42 Переход защитника "Манчестер Сити" в "Баварию" может не состояться Новости футбола Сегодня, 16:30 "Рома" продлила контракт с полузащитником сборной Италии Новости футбола Сегодня, 16:15 Куртуа шокировал главного тренера сборной Бельгии Новости футбола Сегодня, 15:55 "Ньюкасл" и "Барселона" могут совершить громкий обмен футболистами Новости футбола Сегодня, 15:42 Ансу Фати высказался о возможном уходе из "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 15:30 "Ювентус" хочет подписать бразильского топ-форварда
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 20 июн 2023 Прогноз на матч Норвегия - Кипр 20 июня 2023 года Футбол 20 июн 2023 Прогноз на матч Молдова - Польша 20 июня 2023 года Футбол 20 июн 2023 Прогноз на матч Лихтенштейн - Словакия 20 июня 2023 года Футбол 20 июн 2023 Прогноз на матч Исландия - Португалия 20 июня 2023 года Футбол 20 июн 2023 Прогноз на матч Уругвай - Куба 21 июня 2023 года Футбол 20 июн 2023 Прогноз на матч Боливия - Чили 21 июня 2023 года Футбол 20 июн 2023 Прогноз на матч Коста-Рика - Эквадор 21 июня 2023 года Футбол 21 июн 2023 Прогноз на матч Бельгия - Нидерланды 21 июня 2023 года Футбол 22 июн 2023 Прогноз на матч Норвегия - Швейцария 22 июня 2023 года Футбол 22 июн 2023 Прогноз на матч Чехия - Англия 22 июня 2023 года