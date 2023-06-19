Аргентина без Месси одержала уверенную победу в товарищеском матче

Сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла сборную Индонезии со счетом 2:0.

Победу аргентинской национальной команде принесли голы Леандро Паредеса и Кристиана Ромеро. Лидер аргентинцев Лионель Месси не принял участия в матче.

Индонезия – Аргентина - 0:2 (0:1)

Голы: Паредес, 38 - 0:1, Ромеро, 55 - 0:2

Индонезия: Ари, Бахар, Амат, Рамадани, Багготт, Паттинама (Архан, 46), Клок, Йеннер (Саури, 85), Драджад (Сулистьяван, 46), Фердинан, Стрюйк (Сулаэман, 64).

Аргентина: Мартинес, Молина, Песселья, Ромеро, Медина (Акунья, 60), Паредес (Родригес, 85), Ло Чельсо, Паласиос (Альмада, 85), Буонанотте (Окампос, 74), Гонсалес (Гарначо, 60), Альварес (Симеоне, 85).