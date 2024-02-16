Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 25-го тура
В течение трех дней, 17-19 февраля, в Английской Премьер-лиге пройдет 25-й тур. Болельщиков ждут несколько классных матчей.
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Тур начнется в субботу с матча Брентфорда и Ливерпуля. Также, в этот день Арсенал поедет в гости к Бернли, а Астон Вилла к Фулхэму. В этот день, 17 февраля, состоится центральный матч этого тура - Манчестер Сити дома сыграет против Челси.
В воскресенье, 18 февраля, Шеффилд дома сыграет против Брайтона, а Манчестер Юнайтед поедет в гости к Лутону. В понедельник, 19 февраля, состоится заключительный матч 25 тура, Эвертон на своем поле сыграет против Кристал Пэлас.
АПЛ 25-й тур
17 февраля
- 13:30 Брентфорд – Ливерпуль
- 16:00 Бёрнли – Арсенал
- 16:00 Ньюкасл Юнайтед – Борнмут
- 16:00 Фулхэм – Астон Вилла
- 16:00 Ноттингем Форест – Вест Хэм
- 16:00 Тоттенхэм – Вулверхэмптон
- 18:30 Манчестер Сити – Челси
18 февраля
- 15:00 Шеффилд Юнайтед – Брайтон
- 17:30 Лутон Таун – Манчестер Юнайтед
19 февраля
- 21:00 Эвертон – Кристал Пэлас
АПЛ турнирная таблица
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|16
|6
|2
|55:23
|54
|2
|Ман Сити
|23
|16
|4
|3
|56:25
|52
|3
|Арсенал
|24
|16
|4
|4
|53:22
|52
|4
|Шпоры
|24
|14
|5
|5
|51:36
|47
|5
|Астон Вилла
|24
|14
|4
|6
|50:32
|46
|6
|Ман Юн
|24
|13
|2
|9
|33:33
|41
|7
|Ньюкасл
|24
|11
|3
|10
|51:39
|36
|8
|Вест Хэм
|24
|10
|6
|8
|36:42
|36
|9
|Брайтон
|24
|9
|8
|7
|43:40
|35
|10
|Челси
|24
|10
|4
|10
|41:40
|34
|11
|Вулвз
|24
|9
|5
|10
|37:39
|32
|12
|Фулхэм
|24
|8
|5
|11
|33:39
|29
|13
|Борнмут
|23
|7
|6
|10
|31:44
|27
|14
|Брентфорд
|23
|7
|4
|12
|34:39
|25
|15
|Кристал Пэлас
|24
|6
|6
|12
|27:43
|24
|16
|Н. Форест
|24
|5
|6
|13
|30:44
|21
|17
|Лутон
|23
|5
|5
|13
|33:45
|20
|18
|Эвертон
|24
|8
|5
|11
|26:32
|19*
|19
|Бернли
|24
|3
|4
|17
|25:50
|13
|20
|Шеффилд Юн
|24
|3
|4
|17
|22:60
|13
*Эвертон оштрафован на 10 очков за нарушение финансового фейр-плей
АПЛ 26-й тур
- 21 февраля
20:30 Ливерпуль - Лутон
- 24 февраля
16:00 Астон Вилла - Ноттингем
16:00 Брайтон - Эвертон
16:00 Кристал Пэлэс - Бернли
16:00 Манчестер Юнайтед - Фулхэм
18:30 Борнмут - Манчестер Сити
21:00 Арсенал - Ньюкасл
- 25 февраля
14:30 Вулверхэмптон - Шеффилд
- 26 февраля
21:00 Вест Хэм - Брэнфорд
Напомним, что Премьер-лига назвала лучшего футболиста прошлого месяца. Награду получил футболист Ливерпуля Диогу Жота.