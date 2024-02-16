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Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 25-го тура

Новости футбола Сегодня, 15:52
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 25-го тура Getty

В течение трех дней, 17-19 февраля, в Английской Премьер-лиге пройдет 25-й тур. Болельщиков ждут несколько классных матчей.

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Тур начнется в субботу с матча Брентфорда и Ливерпуля. Также, в этот день Арсенал поедет в гости к Бернли, а Астон Вилла к Фулхэму. В этот день, 17 февраля, состоится центральный матч этого тура - Манчестер Сити дома сыграет против Челси.

В воскресенье, 18 февраля, Шеффилд дома сыграет против Брайтона, а Манчестер Юнайтед поедет в гости к Лутону. В понедельник, 19 февраля, состоится заключительный матч 25 тура, Эвертон на своем поле сыграет против Кристал Пэлас.

АПЛ 25-й тур

17 февраля

  • 13:30 Брентфорд – Ливерпуль
  • 16:00 Бёрнли – Арсенал
  • 16:00 Ньюкасл Юнайтед – Борнмут
  • 16:00 Фулхэм – Астон Вилла
  • 16:00 Ноттингем Форест – Вест Хэм
  • 16:00 Тоттенхэм – Вулверхэмптон
  • 18:30 Манчестер Сити – Челси

18 февраля

  • 15:00 Шеффилд Юнайтед – Брайтон
  • 17:30 Лутон Таун – Манчестер Юнайтед

19 февраля

  • 21:00 Эвертон – Кристал Пэлас

АПЛ турнирная таблица

МКомандаИВНПРМО
1Ливерпуль24166255:2354
2Ман Сити23164356:2552
3Арсенал24164453:2252
4Шпоры24145551:3647
5Астон Вилла24144650:3246
6Ман Юн24132933:3341
7Ньюкасл241131051:3936
8Вест Хэм24106836:4236
9Брайтон2498743:4035
10Челси241041041:4034
11Вулвз24951037:3932
12Фулхэм24851133:3929
13Борнмут23761031:4427
14Брентфорд23741234:3925
15Кристал Пэлас24661227:4324
16Н. Форест24561330:4421
17Лутон23551333:4520
18Эвертон24851126:3219*
19Бернли24341725:5013
20Шеффилд Юн24341722:6013

*Эвертон оштрафован на 10 очков за нарушение финансового фейр-плей

АПЛ 26-й тур

  • 21 февраля

20:30 Ливерпуль - Лутон

  • 24 февраля

16:00 Астон Вилла - Ноттингем
16:00 Брайтон - Эвертон
16:00 Кристал Пэлэс - Бернли
16:00 Манчестер Юнайтед - Фулхэм
18:30 Борнмут - Манчестер Сити
21:00 Арсенал - Ньюкасл

  • 25 февраля

14:30 Вулверхэмптон - Шеффилд

  • 26 февраля

21:00 Вест Хэм - Брэнфорд

Напомним, что Премьер-лига назвала лучшего футболиста прошлого месяца. Награду получил футболист Ливерпуля Диогу Жота.

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