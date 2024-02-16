Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 25-го тура

В течение трех дней, 17-19 февраля, в Английской Премьер-лиге пройдет 25-й тур. Болельщиков ждут несколько классных матчей.

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Тур начнется в субботу с матча Брентфорда и Ливерпуля. Также, в этот день Арсенал поедет в гости к Бернли, а Астон Вилла к Фулхэму. В этот день, 17 февраля, состоится центральный матч этого тура - Манчестер Сити дома сыграет против Челси.

В воскресенье, 18 февраля, Шеффилд дома сыграет против Брайтона, а Манчестер Юнайтед поедет в гости к Лутону. В понедельник, 19 февраля, состоится заключительный матч 25 тура, Эвертон на своем поле сыграет против Кристал Пэлас.

АПЛ 25-й тур

17 февраля

13:30 Брентфорд – Ливерпуль

16:00 Бёрнли – Арсенал

16:00 Ньюкасл Юнайтед – Борнмут

16:00 Фулхэм – Астон Вилла

16:00 Ноттингем Форест – Вест Хэм

16:00 Тоттенхэм – Вулверхэмптон

18:30 Манчестер Сити – Челси

18 февраля

15:00 Шеффилд Юнайтед – Брайтон

17:30 Лутон Таун – Манчестер Юнайтед

19 февраля

21:00 Эвертон – Кристал Пэлас

АПЛ турнирная таблица

М Команда И В Н П РМ О 1 Ливерпуль 24 16 6 2 55:23 54 2 Ман Сити 23 16 4 3 56:25 52 3 Арсенал 24 16 4 4 53:22 52 4 Шпоры 24 14 5 5 51:36 47 5 Астон Вилла 24 14 4 6 50:32 46 6 Ман Юн 24 13 2 9 33:33 41 7 Ньюкасл 24 11 3 10 51:39 36 8 Вест Хэм 24 10 6 8 36:42 36 9 Брайтон 24 9 8 7 43:40 35 10 Челси 24 10 4 10 41:40 34 11 Вулвз 24 9 5 10 37:39 32 12 Фулхэм 24 8 5 11 33:39 29 13 Борнмут 23 7 6 10 31:44 27 14 Брентфорд 23 7 4 12 34:39 25 15 Кристал Пэлас 24 6 6 12 27:43 24 16 Н. Форест 24 5 6 13 30:44 21 17 Лутон 23 5 5 13 33:45 20 18 Эвертон 24 8 5 11 26:32 19* 19 Бернли 24 3 4 17 25:50 13 20 Шеффилд Юн 24 3 4 17 22:60 13

*Эвертон оштрафован на 10 очков за нарушение финансового фейр-плей

АПЛ 26-й тур

21 февраля

20:30 Ливерпуль - Лутон

24 февраля

16:00 Астон Вилла - Ноттингем

16:00 Брайтон - Эвертон

16:00 Кристал Пэлэс - Бернли

16:00 Манчестер Юнайтед - Фулхэм

18:30 Борнмут - Манчестер Сити

21:00 Арсенал - Ньюкасл

25 февраля

14:30 Вулверхэмптон - Шеффилд

26 февраля

21:00 Вест Хэм - Брэнфорд

Напомним, что Премьер-лига назвала лучшего футболиста прошлого месяца. Награду получил футболист Ливерпуля Диогу Жота.