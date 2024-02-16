Клопп получил награду, которой у него не было с мая 2021

Английская Премьер-лига официально объявила победителя в голосовании за лучшего тренера по итогам января.

Награду получил главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп. Удивительно, но он признан лучшим тренером месяца впервые с мая 2021 года.

В минувшем месяце Ливерпуль сыграл три матча и набрал в них максимальное количество очков. Мерсисайдцы обыграли Ньюкасл (4:2), Борнмут (4:0) и Челси (4:1).

Кроме Клоппа, на приз лучшему тренеру января претендовали Роб Эдвардс (Лутон), Пеп Гвардиола (Манчестер Сити) и Микель Артета (Арсенал).

После 24 туров Ливерпуль с 54 очками лидирует в английской Премьер-лиге.