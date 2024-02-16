Еще одна награда в Ливерпуле. Премьер-лига назвала лучшего игрока месяца
Новости футбола Сегодня, 10:02
Фото: https://twitter.com/centregoals
Премьер-лига, в пятницу 16 февраля, назвала лучшего футболиста прошлого месяца.
Награду получил футболист Ливерпуля Диогу Жота. За январь нападающий смог забить три мяча и отдать два результативных паса в трех матчах АПЛ против Ньюкасла (4:2), Борнмута (4:0) и Челси (4:1). Всего на счету Жоты 13 голов и 2 ассиста в 25 поединках за Ливерпуль в нынешнем сезоне Премьер-лиги.
Напомним, что в Ливерпуль поехала еще одна награда. Лучшим тренером месяца признали Юргена Клоппа.
К слову, Диогу Жота, 19 сентября 2020 года, подписал долгосрочный контракт с Ливерпулем. Сумма трансфера составила 41 миллион фунтов стерлингов плюс бонусы в размере четырех миллионов. 2 августа 2022 года Диогу Жота продлил контракт с "Ливерпулем" до лета 2027 года.
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