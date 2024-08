Summer transfer window 2024: Every confirmed English Premier League deal

The English Premier League traditionally attracts the most attention during the transfer window.

The summer of 2023 saw several high-profile transfers worth more than €100m: Arsenal bought Declan Rice from West Ham for that amount; Chelsea bought Moises Caicedo from Brighton. There were also a few other memorable transfers: the arrival of Dominic Soboslaj to Liverpool, for example, or Rasmus Højlund to Man United. What will the transfer window present us with after Euro 2024?

The Dailysports team traditionally follows all transfers in the world's top league in the special table below. The clubs are sorted according to alphabetical order.

We would like to add that the transfer window in EPL will close on 30 August 2024.

Arsenal transfers

In

Player Prev. club Fee David Raya Brentford €31,9m

Out

Player New club Fee Arthur Okonkwo Wrexham free transfer Cedric Soares free transfer Mohamed Elneny Al Jazira free transfer Nuno Tavares Lazio loan Albert Sambi Lokonga Sevilla loan Riccardo Calafiori Bologna €45m

Aston Villa transfers

In

Player Prev. club Fee Lewis Dobbin Everton €11,8m Ian Maatsen Chelsea €44,5m Samuel Iling-Junior Juventus €14m Enzo Barrenechea Juventus €8m Ross Barkley Luton €5,8m Cameron Archer Sheffield United €16,65m Amadou Onana Everton €59m Jaden Philogene Hull City €16m

Out

Player New club Fee Douglas Luiz Juventus €51,5m Tim Iroegbunam Everton €10,7m Morgan Sanson Nizza €4m Philippe Coutinho Vasco da Gama loan Viljami Sinisalo Celtic €1,2m Calum Chambers Cradiff City free transfer Moussa Diaby Al Ittihad €60m

Bournemouth transfers

In

Player Prev. club Fee Luis Sinisterra Leeds €23,4m Enes Ünal Getafe €16,5m Alex Paulsen Wellington Phoenix €2,27m Daniel Jebbison Sheffield United free transfer Dean Huijsen Juventus €15,2m

Out

Player New club Fee Lloyd Kelly Newcastle free transfer Jamal Lowe Sheffield Wednesday free transfer Emiliano Marcondes free transfer Darren Randolph free transfer Ryan Fredericks free transfer Joe Rothwell Leeds loan

Brentford transfers

In

Player Prev. club Fee Igor Thiago Brugge €33m

Out

Player New club Fee Ellery Balcombe St. Mirren loan Shandon Baptiste free transfer Saman Ghoddos free transfer Thomas Strakosha AEK Athetns free transfer

Brighton & Hove Albion transfers

In

Player Prev. club Fee Yankuba Minteh Newcatle €35m Ibrahim Osman Nordsjaelland €19,5m Mats Wieffer Feyenoord €30m Malick Junior Yalcouyé IFK Göteborg €7m Amario Cozier-Duberry Arsenal free transfer Kacper Kozlowski Gaziantep ?

Out

Player New club Fee Adam Lallana Southampton free transfer Steven Alzate free transfer

Chelsea transfers

In

Player Prev. club Fee Kiernan Dewsbury-Hall Leicester €35,4m Omari Kellyman Aston Villa €22,5m Marc Guiu Barcelona €6m Tosin Adarabioyo Fulham free transfer Renato Veiga Basel €14m Caleb Wiley Atlanta United €10m Filip Jorgensen Villarreal €24?5m

Out

Player New club Fee Ian Maatsen Aston Villa €44,5m Lewis Hall Newcastle €33m Omari Hutchinson Ipswich €23,5m Thiago Silva Fluminense free transfer Hakim Ziyech Galatasaray free transfer Malang Sarr Lens free transfer

Crystal Palace transfers

In

Player Prev. club Fee Chadi Riad Beris €15m Daichi Kamada Lazio free transfer

Out

Player New club Fee Micahel Olise Bayern €53m Nathan Ferguson free transfer James Tomkins free transfer Jairo Riedewald free transfer Scott Banks St.Pauli ? David Ozoh Derby County loan

Everton transfers

In

Player Prev. club Fee Iliman Ndiaye Marseille €18m Tim Iroegbunam Aston Villa €10,7m Jake O'Brien Lyon €19,5m

Out

Player New club Fee Ben Godfrey Atalanta €12m Lewis Dobbin Aston Villa €11,8m Andy Lonergan Wigan free transfer Dele Alli free transfer Andre Gomes free transfer Amadou Onana Atson Villa €59m

Fulham transfers

In

Player Prev. club Fee Ryan Sessegnon Tottenham free transfer

Out

Player New club Fee Tosin Adarabioyo Chelsea free transfer João Palhinha Bayern Munich €51m Bobby De Cordova-Reid Leicester free transfer Marek Rodák Al Ettifaq free transfer Terence Kongolo free transfer

Ipswich Town transfers

In

Player Prev. club Fee Omari Hutchinson Chelsea €23,5m Ben Johnson West Ham free transfer Jacob Greaves Hull City €21,5m Liam Delap Man City €17,85m Arijanet Muric Burnley €9,55m

Out

Player New club Fee Kayden Jackson Derby County free transfer Nick Hayes Barnet free transfer Dominic Ball free transfer Panutche Camara free transfer Vaclav Hladky Burnley free transfer Gassan Ahadme Charlton €1,18m

Leicester City transfers

In

Player Prev. club Fee Issahaku Fatawu Sporting Lisbon €17m Caleb Okoli Atalanta €14m Michael Golding Chelsea €5,9m Bobby De Cordova-Reid Fulham free transfer

Out

Player New club Fee Kiernan Dewsbury-Hall Chelsea €35,4m Dennis Praet free transfer Kelechi Iheanacho Sevilla free transfer Marc Albrighton free transfer

Liverpool transfers

In

Player Prev. club Fee

Out

Player New club Fee Calvin Ramsay Wigan loan Adrián Betis free transfer Joel Matip free transfer Thiago Alcantara free transfer

Manchester City transfers

In

Player Prev. club Fee Savio Troyes €25m

Out

Player New club Fee Taylor Harwood-Bellis Southampton €23m Tommy Doyle Wolverhamton €5m Sergio Gomez Real Sociedad €9m

Manchester United transfers

In

Player Prev. club Fee Joshua Zirkzee Bologna €42,5m Leny Yoro Lille €62m

Out

Player New club Fee Álvaro Carreras Benfica €6m Mason Greenwood Marseille €26m Omari Forson Monza free transfer Willy Kambwala Vllarreal €10m Donny van de Beek Girona €500 000 Anthony Martial free transfer Brandon Williams free transfer Raphaël Varane Como free transfer Shola Shoretire free transfer

Newcastle United transfers

In

Player Prev. club Fee Lewis Hall Chelsea €33m Lloyd Kelly Bournemouth free transfer John Ruddy Birmingham City free transfer Odysseas Vlachodimos Nottingham Forest ?

Out

Player New club Fee Elliot Anderson Nottingham Forest €41,2m Yankuba Minteh Brighton €35m Paul Dummett free transfer Loris Karius free transfer Matt Ritchie free transfer Jeff Hendrick free transfer

Nottingham Forest transfers

In

Player Prev. club Fee Elliot Anderson Newcstle €41,2m Marko Stamenic Crvena Zvezda €5,5m Eric da Silva Moreira St. Pauli €1,5m Nikola Milenkovic Fiorentina €14,3m Carlos Miguel Corinthians €4m

Out

Player New club Fee Orel Mangala Lyon €23,4m Remo Freuler Bologna €4,5m Brandon Aguilera Rio Ave ? Odysseas Vlachodimos Newcastle ? Marko Stamenic Olympiacos loan Moussa Niakhaté Lyon €31,9m Harry Arter free transfer Felipe free transfer Loïc Mbe Soh free transfer Scott McKenna free transfer Cheikhou Kouyaté free transfer Wayne Hennessey free transfer

Southampton transfers

In

Player Prev. club Fee Taylor Harwood-Bellis Manchester City €23m Charlie Taylor Burnley free transfer Adam Lallana Brighton free transfer Rento Takaoka Nissho Gakuen ? Flynn Downes West Ham €17,85m Yukinari Sugawara AZ Alkmaar €7m Ronnie Edwards Peterborough €3,5m Nathan Wood Swansea City €3,5m Ben Brereton Díaz Villarreal €8,3m

Out

Player New club Fee Romain Perraud Betis €3,5m Stuart Armstrong free transfer Lyanco Atletico Mineiro €4,5m Duje Caleta-Car Lyon €3,5m Che Adams Torino free transfer

Tottenham Hotspur transfers

In

Player Prev. club Fee Archie Gray Leeds €41,2m Lucas Bergvall Djurgården €10m

Out

Player New club Fee Joe Rodon Leeds €11,8m Ivan Perisic Hajduk Split free transfer Ersc Dier Bayern Munich free transfer Tanguy Ndombélé Nice free transfer Ryan Sessegnon Milwall free transfer Japhet Tanganga free transfer Pierre-Emile Højbjerg Marseille loan Bryan Gil Girona loan

West Ham United transfers

In

Player Prev. club Fee Luis Guilherme Palmeiras €23m Wes Foderingham Sheffield United free transfer Max Kilman Wolverhampton €47,5m

Out

Player New club Fee Saïd Benrahma Lyon €14,4m Thilo Kehrer Monaco €11m Nathan Trott Kopenhagen €1,5m Ben Johnson Ipswich free transfer Flynn Downes Southampton €17,85m

Wolverhampton Wanderers transfers

In

Player Prev. club Fee Rodrigo Gomes Braga €15m Pedro Lima Sport Recife €10m Tommy Doyle Manchester City €5m Jørgen Strand Larsen Celta loan (€3m)

Out