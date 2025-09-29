Nicaragua Names 25-Man Squad for World Cup Qualifiers Against Haiti and Costa Rica
Nicaragua announced its 25-player roster for the second window of Concacaf World Cup qualifiers heading to 2026. According to EFE, head coach Marco “Fantasma” Figueroa’s team will host Haiti on October 9 before traveling to Costa Rica on October 13 in two decisive fixtures.
Several players based abroad headline the list, including Jeyson Montes of Belgium’s RWD Molenbeek, Jason Pérez of Costa Rica’s Herediano, Miguel Rodríguez of Finland’s SJK Seinäjoki, Ariagner Smith of FK Panevėžys in Lithuania, Christian Reyes of Municipal Liberia, and Ariagner Araúz of Sporting San José.
Nicaragua sits last in Group C with one point after a 2-0 loss to Honduras and a 1-1 draw against Costa Rica.
Nicaragua’s squad
- Goalkeepers: Miguel Rodríguez (SJK Seinäjoki, Finland), Denis Espinoza (Diriangén FC), Bryan Rodríguez (Real Estelí FC).
- Defenders: Jason Pérez (CS Herediano, Costa Rica), Harold Niño (Real Estelí FC), Oscar Acevedo (Real Estelí FC), Josué Quijano (Real Estelí FC), Junior Delgado (Real Estelí FC), Anyelo Velázquez (Diriangén FC), Jonathan Cano (Diriangén FC), Marvin Hernández (Diriangén FC), Christian Reyes (Municipal Liberia, Costa Rica).
- Midfielders: Jaime Arteaga (Diriangén FC), Jonathan Moncada (Diriangén FC), Jason Coronel (Real Estelí FC), Juan Barrera (Managua FC), Marlon López (Managua FC), Matías Belli (Real Estelí FC), Jeyson Montes (RWD Molenbeek, Belgium), Ariagner Araúz (Sporting San José, Costa Rica).
- Forwards: Byron Bonilla (Real Estelí FC), Brayan Hernández (Real Estelí FC), Jorge García (Matagalpa FC), Ariagner Smith (FK Panevėžys, Lithuania).
The “Azul y Blanco” will look to secure points at home against Haiti and then on the road in San José to stay alive in their World Cup qualifying campaign.