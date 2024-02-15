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Суперспорт Юнайтед – Стелленбош прогноз и ставки на матч 16 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Суперспорт Юнайтед - Стелленбош прогноз
Суперспорт Юнайтед Суперспорт Юнайтед
Премьер-лига ЮАР 16 фев 2024, 12:30 Суперспорт Юнайтед - Стелленбош
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Южно-Африканская Республика,
Стелленбош Стелленбош
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Суперспорт Юнайтед
Коэф.: 1.76
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Один из центральных поединков 18-го тура чемпионата Южной Африки будет сыгран в пятницу в Претории, где на "Lucas Moripe Stadium" Суперспорт Юнайтед примет Стелленбош. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Суперспорт Юнайтед

Команда Гейвина Ханта занимает промежуточное третье место в турнирной таблице южноафриканской Премьер-Лиги. В 16-ти турах "модники" набрали 29-ть очков, что ровно столько же, сколько и у идущего вторым Кейптаун Сити. С другой стороны, результаты "щёголов" в последних матчах перед уходом на длительную паузу откровенно не радовали и, если так всё и продолжится, то сохранить за собой третье место будет непросто. В последнем своём матче Суперспорт Юнайтед на выезде проиграл Ричардс Бею со счётом 1:3. Это поражение стало третьим в крайних пяти турах Премьер-Лиги.

Стелленбош

В свою очередь «стелли» как раз и являются основными преследователями Суперспорт Юнайтед. В 15-ти сыгранных поединках Стелленбош набрал 26 очков и это на три пункта меньше, чем у «модников». При этом последние результаты команды Стива Беркера заметно лучше, чем у соперника. Так, в крайнем своём поединке Стелленбош на выезде обыграл Орландо Пайретс со счётом 3:2. Эта победа стала четвёртой кряду, тогда как не проигрывают «стелли» с конца сентября 2023 года. Добавим также, что Стелленбош выиграл так называемый Carling Knockout Cup, обыграв в финале ТС Гэлакси в серии пенальти.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Суперспорт Юнайтед в выездном матче обыграл «стелли» со счётом 2:1
  • Лишь в одном очном противостоянии этих команд сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • В пяти домашних поединках Суперспорт Юнайтед лишь в одном случае обыграл Стелленбош

Суперспорт Юнайтед – Стелленбош прогноз

Трудно судить об уровне команд после столь длительной паузы, хотя букмекеры явно на стороне хозяев поля. Считаем, что у Суперспорт Юнайтед есть все шансы выиграть в этом матче, так что наша ставка «Победа Суперспорт Юнайтед» с коэффициентом 1.76.

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Прогноз на матч Победа Суперспорт Юнайтед
Коэф.: 1.76
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