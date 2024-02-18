Саутгемптон – Халл Сити прогноз и ставки на матч 20 февраля 2024

Прогноз на матч Победа Саутгемптон Коэф.: 1.53 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче 29-го тура Чемпионшипа Саутгемптон дома сыграет против Халл Сити. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Саутгемптон

Саутгемптон занимает третье место с 67 очками в активе и отстает от Лидса лишь на 2 очка, но имеет в запасе именно этот матч против Халл Сити. Так что игра против “тигров” – отличная возможность для “святых” подняться на второе место. В предыдущем туре Саутгемптон на выезде обыграл Вест Бромвич 2:0, а перед этим команда Рассела Мартина прервала серию из 25 матчей без поражений, уступив Бристоль Сити (1:2).

Халл Сити

Халл Сити в этом сезоне выступает выше всяческих ожиданий. “Тигры” с 51 очком в активе занимают восьмое место, а если не проиграют Саутгемптону, смогут подняться в зону плей-офф за выход в АПЛ. Перед поездкой в Саутгемптон Халл выграл два матча Чемпионшипа подряд, и оба на выезде: против Хаддерсфилда (2:1) и Роттерхэма (2:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 12-м туре текущего сезона Саутгемптон обыграл Халл Сити со счетом 2:1

Халл выиграл у Саутгемптона лишь 1 из последних 9 матчей.

Всего в 26 играх между этими командами на счету Халла только 5 побед, тогда как Саутгемптон выигрывал 13 раз.

Прогноз на матч Саутгемптон – Халл Сити

Саутгемптон очень хорошо играет на своем стадионе, а Халл подойдет к матчу на фоне усталости из-за постоянных переездов. В этом матче ставлю на победу Саутгемптона.

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