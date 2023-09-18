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Во вторник 19 сентября в 16:00 по среднеевропейскому времени в рамках первого тура Лиги Чемпионов АФК состоится матч между Пахтакором и Аль-Айном.

Пахтакор

Узбекистанский клуб из Ташкента, один из самых известных и титулованных клубов страны, рекордсмен по взятию чемпионских титулов страны. Последние три чемпионских титула принадлежат «хлопкоделам», так же, как и два Кубка страны за последние четыре года.

Пахтакор зачастую представляет Узбекистан в рамках Лиги чемпионов АФК, дважды выходили в полуфинал турнира (2002/03 и 2004), но сейчас их выступления нельзя назвать стабильными. Так, в розыгрыше 2019 года и предыдущего сезона команда заняла последнее место в группе, в 2021 году – третью строчку, а вот в 2020 году – первая позиция в группе и проход в 1/8 финала, где клуб проиграл иранскому Персеполису (0:2).

В 2022 году клуб заключил контракт с новым тренером, легендой киевского Динамо Максимом Шацких, пока новый коуч команды смог победить в чемпионате страны и завоевать Суперкубок в год подписания контракта.

В последних пяти матчах Суперлиги Узбекистана у Пахтакора три победы и две ничьи с общим счётом 6:4. Но в конце августа клуб проиграл Насафу битву за Суперкубок (1:2).

Аль-Айн

Аль-Айн, как и соперник рекордсмен по взятию чемпионских титулов страны, «боссы» первую строчку турнирной таблицы 14 раз. Также клуб семикратный обладатель Кубка ОАЭ и пятикратный победитель в Суперкубке. В 2001 году побеждал в Клубном кубке чемпионов Персидского залива, а в 2003 в Азиатском кубке чемпионов.

Летом Аль-Айн сменил тренера. Сергея Реброва, который руководил клубом с 2021 года и привел команду к победе в чемпионате сезона 2021/22 и занял второе место в Про-лиге ОАЭ сезона 2022/23 сменил Алфред Схрёдер. Нидерландский специалист в свое время успел поработать тренером Аякса, Брюгге, Хоффенхайма, Твенте и был ассистентом главного тренера в Барселоне. Ожидания к текущему тренеру очень высокие.

Последние два матча в Кубке Лиги ОАЭ Аль-Айн выиграл (5:0 и 2:1), также во время международной паузы клуб обыграл в товарищеском матче бахрейнский Аль-Мухаррак (3:1). На данный момент «боссы» в чемпионате страны имеют две победы в двух матчах против Бани Яс (3:2) и Хатта (2:0) и идут на второй строчке турнирной таблицы.

Факты о матче и статистика личных встреч

Обе команды уже встречались между собой в рамках Лиги чемпионов, но это было еще в далеких 2015 и 2010 годах. На данный момент по личным встречам преимущество на стороне Пахтакора, у узбекистанского клуба две победы в матчах 2010 года (1:0 и 3:2), в 2015 года одну победу одержал Аль-Айн (1:0) и во время последней встречи команды расписали ничью забив по одному голу.

Прогноз на матч

Обе команды имеют сильную линию атаки и показывают результативный футбол, поэтому моя ставка именно на тотал 2,5Б с коэффициентом 2,1.

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