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Прогноз на матч Кейптаун Сперс — Суперспорт Юнайтед 4 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Кейптаун Сперс - Суперспорт Юнайтед прогноз
Кейптаун Сперс Кейптаун Сперс
Премьер-лига ЮАР 04 окт 2023, 13:30 Кейптаун Сперс - Суперспорт Юнайтед
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Южно-Африканская Республика,
Суперспорт Юнайтед
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Суперспорт Юнайтед
Коэф.: 1.77
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В Кейптауне местный футбольный клуб Кейптаун Сперс примет Суперспорт Юнайтед. Матч пройдет 4 октября в рамках девятого тура Премьер Лиги Южной Африки. Начало встречи запланировано на 19:30 по среднеевропейскому времени.

Кейптаун Сперс

Кейптаун Сперс основан в 1999 году под названием Аякс Кейптаун. А с 2016 года команда носит нынешнее название. Выступление на футбольной сцене Южной Африки для Кейптаун Сперс нельзя назвать успешным в последние годы. Команда вылетела из Премьер Лиги по итогам сезона 2017/2018, а вернулась спустя пять лет. Есть подозрения, что ненадолго.

Кейптаун Сперс безнадежно последний. Команда проиграла все семь матчей в этом сезоне, забив в ворота соперников всего четыре гола. Выхода из кризиса пока не видно. Есть уверенность, что в матче против Суперспорт Юнайтед эта серия продолжится.

Суперспорт Юнайтед

Суперспорт Юнайтед является самым «молодым» (основан в 1994 году) победителем Премьер Лиги ЮАР и одним из самых успешных клубов страны начала 21-го века. Клуб из Претории дважды выигрывал серебряные медали первенства, один раз — бронзу, и трижды становился чемпионом. Помимо этого, «модники» дважды выигрывали Кубок страны. Также Суперспорт Юнайтед одним из пяти клубов, которые за все время существования Премьер Лиги еще ни разу ее не покидали.

В новом сезоне Суперспорт идет в группе лидеров. Команда расположилась на четвертом месте после семи сыгранных матчей. На чемпионство рассчитывать не приходится, но за второе место и выход в Лигу Чемпионов Африки клуб точно поборется. Стоит отметить, что команда очень мало забивает в этом сезоне — лишь 6 голов в 7 матчах Премьер Лиги.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Кейптаун Сперз забивает в трех матчах кряду, несмотря на длинную серию поражений.

Суперспорт Юнайтед в гостях победил лишь один раз в этом сезоне.

В последних пяти очных поединках Кейптаун Сперс своего следующего соперника не побеждал.

Прогноз

Букмекеры дают хороший коэффициент на победу гостей, особенно если посмотреть на последние результаты Сперс. Моя ставка — победа Суперспорт Юнайтед.

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Прогноз на матч Победа Суперспорт Юнайтед
Коэф.: 1.77
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