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Прогноз на матч Кейптаун Сперс — Орландо Пайретс 1 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Кейптаун Сперс - Орландо Пайретс прогноз
Кейптаун Сперс Кейптаун Сперс
Премьер-лига ЮАР Сегодня, 13:30 Кейптаун Сперс - Орландо Пайретс
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Южно-Африканская Республика,
Орландо Пайретс Орландо Пайретс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Орландо Пайретс
Коэф.: 1.55
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В перенесенном матче шестого тура южноафриканской Премьер Лиги состоится матч между Кейптаун Сперс и Орландо Пайретс. Встреча пройдет на Атлон Стэдиум 1 ноября.Началоигры запланировано на 18:30 поцентральноевропейскому времени.

Кейптаун Сперс

Кейптаун Сперс основан в 1999 году под названием Аякс Кейптаун. А с 2016 года команда носит нынешнее название. Выступление на футбольной сцене Южной Африки для Кейптаун Сперс нельзя назвать успешным в последние годы. Команда вылетела из Премьер Лиги по итогам сезона 2017/2018, а вернулась спустя пять лет. Есть подозрения, что ненадолго.

Кейптаун Сперс безнадежно последний. Команда проиграла все восемь матчей в этом сезоне, забив в ворота соперников жалких пять голов. Выхода из кризиса пока не видно. Есть сомнения, что в матче против Орландо что-то кардинально изменится.

Орландо Пайретс

Некогда гранд местного футбола переживает далеко не лучшие времена. Если раньше болельщики встречали каждый сезон с надеждой на чемпионский титул, то теперь они вынуждены наблюдать за своими кумирами в нижней части турнирной таблицы.

По итогам семи матчей Орландо Пайретс набрал девять баллов. Команда выиграла два матча, столько же игр проиграла и три раза сыграла вничью. Конечно, по сравнению с другими клубами турнирной таблицы у Орландо Пайретс есть три матча в запасе, но пока их игра выглядит далеко не лучшим образом. Однако пропускает этот коллектив довольно мало — всего 6 пропущенных мячей в рамках Премьер Лиги.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • У хозяев девять поражений подряд во всех турнирах.
  • Орландо не проигрывает уже пять матчей кряду.
  • Кейптаун победил только в одном из последних восьми очных поединков.

Прогноз

Хозяева проиграли все матчи в этом сезоне. У Орландо ситуация более оптимистична: есть даже две победы в текущей Премьер-Лиге Южной Африки. При этом, для “пиратов” победа легкой не будет: “Сперс” забивали в четырех последних матчах и однозначно захотят продолжить свою серию как минимум с голами.

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Прогноз на матч Победа Орландо Пайретс
Коэф.: 1.55
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