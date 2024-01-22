Зверев на тай-брейке в пятом сете пробился в 1/4 финала Australian Open

Шестая ракетка мира Александер Зверев в очень зрелищном матче пробился в четвертьфинал Australian Open-2024. Немецкий теннисист в пяти сетах обыграл британца Кэмерона Норри, который занимает 22-е место в рейтинге ATP.

Зверев выиграл первый сет 7:5, но во втором сете проиграл два гейма на своей подаче – 6:3 в пользу Норри. Третий сет был снова за Зверевым – 6:3, но Норри удалось сравнять счет, выиграв четвертый сет 6:4. Решающая партия дотянулась до тай-брейка, где Зверев оказался сильнее 10:3.

В 1/4 финала Зверев сыграет с победителем матча между Карлосом Алькарасом и Миомиром Кецмановичем.

Сегодня также в четвертьфинал пробились Даниил Медведев и Хуберт Хуркач, которые также входят в топ-10 мирового рейтинга.