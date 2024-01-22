Медведев и Хуркач легко пробились в 1/4 финала Australian Open

Третья ракетка мира Даниил Медведев легко прошел в четвертьфинал Australian Open-2024. Теннисит, который не представляет никакую страну, в четырех сетах обыграл 26-летнего португальца Нуну Боргеша, занимающего лишь 69-е место в мировом рейтинге.

Медведев выиграл первый сет 6:3, а во втором Боргеш перевел игру в тай-брейк, но там уступил более рейтинговому сопернику 4:7. Португалец неожиданно сумел выиграть третий сет 7:5, но в решающей партии Медведев не оставил ему шансов – 6:1.

В другом матче дня девятый номер мирового рейтинга Хуберт Хуркач в трех сетах выбил француза Артура Казо, который занимает лишь 122 место в рейтинге ATP. В первых двух сетах поляк был сильнее на тай-брейке – 8:6 и 7:3, а решающий сет выиграл 6:4.

В 1/4 финала Хуркач и Медведев сыграют друг против друга.

Ранее в восьмерку сильнейших на турнире прошел итальянец Янник Зиннер, который пока что не отдал соперникам ни одного сета.