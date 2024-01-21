Зиннер в четвертом подряд матче на Aus Open не проиграл ни одного сета
Новости тенниса Сегодня, 02:57
Зиннер в четвертом подряд матче на Aus Open не проиграл ни одного сета
Итальянский теннисист Янник Зиннер продолжает показывать одну из самых стабильных игр в своей карьере. На первом Мейджоре в 2024 году, Australian Open, Зиннер одержал четвертую подряд победу и снова не проиграл ни одного сета.
Соперником итальянца в четвертьфинале был Карен Хачанов (выступает под белым флагом).
Встреча продолжалась два с половиной часа. За это время Зиннер реализовал 5/8 брейк-поинтов и смог защитить 9/10 брейков, которые заработал Хачанов. Итальянец сделал больше невынужденных ошибок (34:29), однако также заработал больше виннеров (46:27).
В следующем раунде Янник Зиннер встретится с победителем пары Алекс Де Минор - Андрей Рублев.
Янник Зиннер - Карен Хачанов 6:4, 7:5, 6:3
Популярные новости
Новости баскетбола Сегодня, 01:40 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Новости хоккея Сегодня, 01:23 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
Новости футбола 19 янв 2024, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию
Новости футбола 19 янв 2024, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал
Новости футбола 19 янв 2024, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Новости футбола 19 янв 2024, 13:57 Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:50 Реал Мадрид нацелился на бразильского полузащитника Жироны Новости крикета Сегодня, 06:20 Гарри Брук пропустит тур по Индии по личным причинам. Вместо него вызван Дэн Лоуренс Новости футбола Сегодня, 05:57 Изгой Манчестер Сити может хочет сменить клуб. Он нацелился на Вест Хэм Новости футбола Сегодня, 05:18 «Запреты и уголовные обвинения в отношении расистов». Президент ФИФА призывает к кардинальным мерам Новости футбола Сегодня, 04:48 Исполнительный директор из Ман Сити перешел в Юнайтед. Сэр Джим Рэтклифф начинает менять команду Новости футбола Сегодня, 04:14 Вест Хэм готов побить свой трансферный рекорд, чтобы подписать нигерийского форварда Новости футбола Сегодня, 03:40 Все трансферы Лиги 1: зима 2024 Новости футбола Сегодня, 03:17 Манчестер Сити хочет отблагодарить Де Брёйне за верность новым контрактом Новости тенниса Сегодня, 02:57 Зиннер в четвертом подряд матче на Aus Open не проиграл ни одного сета Новости футбола Сегодня, 02:50 Де Росси после первого же матча Ромы раскритиковал Моринью за неправильную работу
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Осасуна – Хетафе прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Марокко – ДР Конго прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Эмполи – Монца прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Оман – Таиланд прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Бавария Мюнхен — Вердер Бремен прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Реал Мадрид – Альмерия прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Боруссия Менхенгладбах – Аугсбург прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Борнмут – Ливерпуль прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол Сегодня Замбия – Танзания прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года