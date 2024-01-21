Зиннер в четвертом подряд матче на Aus Open не проиграл ни одного сета

Итальянский теннисист Янник Зиннер продолжает показывать одну из самых стабильных игр в своей карьере. На первом Мейджоре в 2024 году, Australian Open, Зиннер одержал четвертую подряд победу и снова не проиграл ни одного сета.

Соперником итальянца в четвертьфинале был Карен Хачанов (выступает под белым флагом).

Встреча продолжалась два с половиной часа. За это время Зиннер реализовал 5/8 брейк-поинтов и смог защитить 9/10 брейков, которые заработал Хачанов. Итальянец сделал больше невынужденных ошибок (34:29), однако также заработал больше виннеров (46:27).

В следующем раунде Янник Зиннер встретится с победителем пары Алекс Де Минор - Андрей Рублев.

Янник Зиннер - Карен Хачанов 6:4, 7:5, 6:3