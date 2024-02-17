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Ювентус продлит контракт с ключевым игроком основы

Новости футбола Сегодня, 10:11
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Ювентус продлит контракт с ключевым игроком основы Ювентус продлит контракт с ключевым игроком основы

Ювентус согласовал продление контракта с основным вратарем Войцехом Щесны.

По информации Football Italia, 33-летний голкипер устно согласился с условиями нового соглашения. Старая синьора хочет продлить контракт польского вратаря, который истекает через 18 месяцев, на еще один год или два. При этом вратарю предложили небольшое уменьшение зарплаты с целью уменьшить клубные расходы.

На данный момент поляк является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде: его зарплата составляет 6,5 млн евро за сезон, уступая лишь Адриену Рабьо и Душану Влаховичу.

33-летний Щесны продолжает оставаться номером один для Старой синьоры. В нынешнем сезоне он провёл на поле почти 2000 минут в 22 играх.

Ранее сообщалось, что туринский клуб интересуется вингером Лацио Фелипе Андерсоном.

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