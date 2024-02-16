Ювентус интересуется вингером Лацио. Стороны уже провели первые разговоры

Директора Ювентуса Кристано Джунтоли и Джованни Манна на этой недели посетили матч Лацио и Баварии, где римляне победили со счётом 1:0. Но не Лига чемпионов привлекла боссов туринского клуба, а один из игроков на поле.

По сообщениюLaGazzettadelloSport, представители «зебр» интересуются вингером Лацио Фелипе Андерсоном и приехали в Рим, чтобы провести переговоры с окружением игрока и обсудить потенциальный переход летом.

У 30-летнего бразильского вингера заканчиваются последние шесть месяцев контракта в столице Италии, но он не готов к новому соглашению, поскольку его не устраивают условия, предложенные Клаудио Лотито. Он по-прежнему остается основным игроком команды Маурицио Сарри, сыграв в этом сезоне почти 2400 минут.

Из-за его возраста, а также желания «бьянконери» найти более молодой и стабильный проект, клуб не хочет повышать зарплату вингеру. Пока что мяч находится на стороне бразильца.