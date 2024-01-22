Ювентус подписал Джало, Манчестер Юнайтед затеял чистку состава. Трансферные новости за 22 января

Понедельник не подарил изобилия трансферных новостей, ноDailysports предлагает ознакомиться с тем, что подарил день 22 января.

ПСЖ вступает в борьбу за Йоро

Мадридский Реал и Манчестер Юнайтед могут ощутить значительную конкуренцию в борьбе за подписание 18-летнего центрального защитника Лилля Ленни Йоро. В переговоры за трансфер игрока вступил ПСЖ.

Милинкович-Савич соскучился по европейскому футболу

Полузащитник Аль-Хиляля Сергей Милинкович-Савич в разговоре сглавным тренером Лацио Маурицио Сарри и президентом Клаудио Лотито после матча Суперкубка Италии против Интера (0:3) озвучил им желание вернуться в Лацио.

Бензема может вернуться в Лион

Французский Лион выражает интерес к подписанию форварда Аль-Иттихада Карима Бензема, хоть и понимает, что с финансовой точки зрения это им будет сложно сделать.

Араухо в Баварии не будет

Спортивный директор Барселоны Деку заявил, что клуб не рассматривает продажу своего центрального защитника Рональда Араухо, добавив, что он является одним из ключевых игроков «блаугранас».

Манчестер Юнайтед может продать несколько игроков в Манчестер Юнайтед

Сразу четверо игроков Манчестер Юнайтед вызывают интерес в Саудовской Аравии.

Так, «красные дьяволы» отбить на арабских шейхах деньги, которые клуб потратил на Джейдоне Санчо и Энтони. Их хотят продать в Саудовскую Аравию, выручив по 50 миллионов фунтов за каждого.

Попрощаться так же могут с Каземиро, но за хорошую цену. Рафаэль Варан тоже может перебраться на Ближний Восток, но за него много денег выручить не получится.

Ювентус подписал защитника Лилля

Теперь уже официально. Центральный защитник Лилля Тьягу Джало стал игроком Ювентуса. Португалец подписал контракт с «зебрами» до лета 2026 года.