Реалу нужен Коуту, клуб АПЛ в погоне за Бонифейсом. Главные трансферные новости за 21 января

Dailysports подготовил для вас дайджест из главных трансферных новостей и слухов, которые фигурировали в СМИ в воскресенье, 21 января.

Реал Мадрид нацелился на Яна Коуту

Согласно информации Marca, еще один из игроков Жироны стал интересен топ-клубу. Речь идет о Яне Коуту, который попал в поле зрения мадридского Реала. Права на контракт Коуту принадлежат другому клубу City Group, а именно – Манчестер Сити и он рассчитан до конца следующего сезона.

Арсенал отказал Вест Хэму в аренде Смит-Роу

Вест Хэм хочет видеть в своих рядах полузащитника Арсенала Эмиля Смит-Роу и сделал Канонирам предложение об аренде футболиста. Но Арсенал отклонил предложение Молотобойцев. В клубе все еще считают его ключевым игроком и не хотят отдавать в аренду. Сам Смит-Роу также рад остаться в составе команды.

Моуринью опроверг слухи о переезде в Саудовскую Аравию

В сети стала появляться информация о том, что Жозе Моуринью может возглавить клуб из Про-лиги Саудовской Аравии, а именно шестикратного чемпиона страны Аль-Шабаб.

Но Педро Мората опровергает эту информацию, ссылаясь на слова самого португальца. Согласно источнику, Моуринью на данный момент находится в режиме ожидания и спокойствия. Он ждет варианта, который сможет его замотивировать. Опровергает эту информацию и футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Вест Хэм готов пойти на трансферный рекорд ради Бонифейса

Вест Хэм хочет купить нигерийского нападающего Байера Виктора Бонифейса. По сообщениям TheSun, Молотобойцы готовы выложить огромную сумму денег за нападающего, и даже согласны побить свой трансферный рекорд. Ради заключения сделки с нигерийцем Вест Хэм готов распрощаться с Саидом Бенрахмой, к которому проявляли интерес ряд французских клубов.

Манчестер Сити хочет предложить новый контракт Де Брейне

Как сообщает Mirror, «горожане» хотят отблагодарить своего лидера за верность клубу, предложив ему новый контракт. Действующее соглашение Де Брейне с командой действует до конца следующего сезона, и Сити планирует продлить его еще на год.

Ювентус нацелился на хавбека Тоттенхэма Хейберга

Ювентус заинтересован в подписании полузащитника Тоттенхэма Пьера-Эмиля Хейберга. Сам датский опорный хавбек хочет сменить клуб в январе, поскольку он не получал достаточно игровой практики в первой половине сезона и не входит в планы наставника Шпор Анге Постекоглу.