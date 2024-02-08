"Я хотел бы остаться". Голкипер Реала поделился планами на будущее

Голкипер Реала Мадрид Андрей Лунин заявил, что хотел бы остаться в клубе и на следующий сезон. Об этом украинец рассказал в комментарии El Chiringuito.

“Мое будущее? Даже я не знаю, что произойдет. Но я хотел бы остаться тут”.

Действующий контракт Лунина с Реалом истекает летом 2025 года. После травмы Тибо Куртуа он сначала проигрывал конкуренцию Кепе Аррисабалаге, но в последнее время Карло Анчелотти стал больше доверять именно украинцу. Лунин выходил в основе в 3 последних матчах Ла Лиги, а также финальном матче Суперкубка Испании проти Барселоны (4:1).

Всего в этом сезоне Лунин сыграл 15 матчей, пропустил 13 мячей и оформил 6 клиншитов.

Ранее сообщалось, что Реал планирует предложить 24-летнему голкиперу новый контракт.