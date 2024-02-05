Реал планирует предложить новый контракт своему голкиперу

В Реале очень довольны игрой и отношением к тренировкам голкипера Андрея Лунина, поэтому на данном этапе планируют предложить ему новый контракт.

Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, сам голкипер еще не принял окончательно решения, но склоняется к тому, чтобы остаться на Сантьяго Бернабеу.

Действующий контракт Лунина с Реалом истекает летом 2025 года. Он перешел в клуб летом 2018 года из Зори Луганск за 8,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 24-летний украинец выиграл конкуренцию у Кепы, которого Реал арендовал у Челси летом. Лунин выходил в основе в 3 последних матчах Ла Лиги, а также финальном матче Суперкубка Испании проти Барселоны (4:1).

Всего в этом сезоне Лунин сыграл 15 матчей, пропустил 13 мячей и оформил 6 клиншитов.