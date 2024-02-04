Реванш взять не удалось. Реал упустил победу над Атлетико в компенсированное время

Реал на Сантьягу Бернабеу принимал Атлетико в центральном поединке 23-го тура испанской Ла Лиги.

Сливочным нужно было побеждать, чтобы оторваться на четыре очка от оступившейся ранее Жироны. Но и Матрасники, ведущие борьбу за зону Лиги чемпионов, не собирались складывать оружие в мадридском дерби.

Команды резво начали поединок, обменявшись опасными моментами, но ударам Браима Диаса и Альваро Мораты помешали воплотиться в голы вратари. На 20-й минуте Диас уже не оставил шансов Яну Обалку и вывел Сливочных вперед. Спустя несколько минут Аксель Витсель имел супершанс, чтобы сравнять счет по горячим следам, но голкипер Реала Андрей Лунин продемонстрировал феноменальную реакцию и перевел мяч на угловой.

Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе Королевского клуба. В самом начале второго тайма Стефан Савич после углового переправил мяч в ворота Лунина, но гол был отменен после просмотра VAR из-за того, что черногорец мешал вратарю в его зоне.

В дальнейшем команда Диего Симеоне не была очень активна на половине поля хозяев и не создала достаточно моментов для того, чтобы спасти матч. На 75-й минуте Антуан Гризманн угрожал воротам украинского голкипера, но тот отразил эффектный удар француза пяткой с нескольких метров.

Несмотря на неубедительность в атаке, гости спасли ничью в компенсированное время. Маркос Льоренте замкнул подачу Мемфиса Депая и установил окончательный счет - 1:1.

Таким образом, Сливочные не смогли взять реванш за предыдущие поражения в чемпионате и в Кубке Короля и оторваться от Жироны. На следующих выходных команда Анчелотти сразится с каталонцами, которых опережает на два очка.

Атлетико на четвертой позиции. 7 февраля команда Симеоне сыграет против Атлетика из Бильбао в полуфинале Кубка Испании.

Ла Лига, 23-й тур

Реал - Атлетико - 1:1

Гол: Диас, 20 - Льорента, 90+3