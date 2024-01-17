Вторая ракетка мира легко вышла в третий раунд Australian Open

№2 мирового рейтинга Арина Сабаленка, которая не представляет на турнире никакую страну, пробилась в третий раунд Australian Open.

В матче второго круга Сабаленка без проблем переиграла 16-летнюю чешскую теннисистку Бренду Фрухвиртову. За два сета Сабаленка отдала сопернице только один гейм на своей подаче. В первой партии она выиграла 6:3, а во второй была сильнее 6:2.

В третьем круге Сабаленка сыграет против победительницы матча между украинкой Лесей Цуренко и испанкой Ребекой Масаровой.

Именно Сабаленка является действующей чемпионкой Australian Open.

Напомним, во втором круге Australian Open неожиданно покинула шестая ракетка мира Онс Жабер, которая уступила 16-летней спортсменке.