Онс Жабер за час проиграла 16-летней сопернице и покинула Aus Open

Теннисистка из Туниса Онс Жабер во втором раунде завершила выступление на первом Мейджоре 2024 года. Четвертый номер Australian Open менее чем за час проиграла 16-летней Мирре Андреевой, которая на этом турнире не представляет никакую страну.

Первый сет длился всего 20 минут - и завершился чистой победой Андреевой. Во втором сете борьбы было больше, но все равно Жабер проиграла два гейма на своей подаче и не смогла ничем ответить на чужой, проиграв поединок за 56 минут.

29-летняя Онс Жабер трижды играла в финалах турниров серии Большого шлема, но три раза в них проигрывала: на Wimbledon 2022 Елене Рыбакиной, на US Open 2022 Иге Швентек, на Wimbledon 2023 Маркете Вондроушовой. На Australian Open теннисистка доходила только до четвертьфинала.

Добавим, что Жабер стала второй теннисисткой из топ-10 женского рейтинга WTA, которая уже завершила выступления на Aus Open. Еще в первом раунде вылетела Маркета Вондроушова.

Онс Жабер - Мирра Андреева 0:6, 2:6