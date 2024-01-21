Все позади, я вернулся. Тоуни прокомментировал свой гол в первом матче после возращения

Форвард лондонского Брентфорда, Айван Тоуни, поделился своими впечатлениями от забитого им гола в ворота Ноттингем Форест (3:2) в рамках 21-го тура английской Премьер Лиги. Этот гол стал первым для Тоуни после восьмимесячной дисквалификации, наложенной на него за нарушение правил о ставках.

«Я на 100% знал, что это произойдет. Я чувствую такие вещи. Перед игрой, прежде чем выйти из дома, я подумал: «Сегодня мы победим, а я забью». Так все и вышло, и это здорово. Рад вернуться, забивать голы и побеждать вместе с командой. В моей жизни был сложный период, но все позади. Я вернулся», — сказал англичанин.

На текущий момент Брентфорд расположился на 14-м месте в турнирной таблице английской Премьер Лиги по итогам 20-ти сыгранных матчей.