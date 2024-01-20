АПЛ. Гол Тоуни помог Брентфорду одолеть Ноттингем Форест

В поединке 21-го тура английской Премьер Лиги в Лондоне встречались Брентфорд и Ноттингем Форест. Команды подошли к этому поединку занимая соседние места в турнирной таблице и находясь недалеко от зоны вылета. Поэтому соперники всерьез рассчитывали сегодня на победу, дабы улучшить свое турнирное положение.

Поединок начался с шикарного гола в исполнении Данилу. Бразильцу удался красивый удар с лёта издалека, а гости повели в счете. Однако уже в середине тайма свое возвращение на поле после длительного перерыва отметил Айван Тоуни. Нападающий сильно пробил со штрафного, а вратарь соперника оказался не готовым к такому исполнению. Интересно, что случилось это буквально через несколько минут после оскорбительных кричалок в адрес игрока со стороны болельщиков гостей. Также отметим, что два последних гола Айвана в Премьер Лиге забиты со штрафных в ворота Ноттингем Форест. С момента предыдущего гола Тоуни прошло 266 дней.

Ivan Toney's last two Premier League goals, scored 266 days apart, are both free-kicks against Nott'm Forest 🎯#BRENFO pic.twitter.com/uQGzZO57iE — Premier League (@premierleague) January 20, 2024

Во втором тайме команды демонстрировали интересную игру на встречных курсах. Удача улыбнулась хозяевам, когда Бен Ми после подачи углового переправил мяч в ворота. Гости не собирались сдаваться и отыгрались усилиями Криса Вуда, однако счет равным продержался только три минуты. Гол Нила Мопе, как выяснилась, оказался победным и принес Брентфорду три очка.

Брентфорд — Ноттингем Форест — 3:2

Голы: Тоуни 19, Ми 59, Мопе 68 - Данилу 3, Вуд 65.