Вратарь Реала намерен продлить контракт с клубом

Больной для Карло Анчелотти вопрос вратаря в Реале набирает оборотов.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин решил продлить контракт с клубом со столицы Испании, который истекает в июне 2025 года, сообщает TheAthletic со ссылкой на приближенные к игроку источники.

Но пока что эти намерения не разделяет сам Реал, который на данный момент не предоставил Лунину предложение нового контракта.

Весьма вероятно, что конкурирующий с украинцем на время травмы Тибо Куртуа Кепа вряд ли останется в Мадриде на следующий сезон, так как, как сообщалось ранее, Реал не намерен выкупать его контракт.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл в 11 матчах «сливочных», в которых пропустил семь голов, а пять матчей отыграл «на ноль».

Transfermarkt оценивает украинца в 8 миллионов евро – приблизительно за столько (а если быть точным, то 8,5 миллиона евро) он пришёл в Реал из луганской Зари летом 2018 года.

Его конкурент Кепа в этом сезоне сыграл в 17 матчах команды со столицы Испании, пропустил 16 мячей, а в семи встречах оставил свои владения в неприкосновенности.