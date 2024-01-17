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Челси выставил ценник Реалу за Кепу

Новости футбола Сегодня, 06:44
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Челси выставил ценник Реалу за Кепу Фото: twitter.com/tovers98 / автор неизвестен

Лондонский Челси определился с ценой за вратаря Кепу Аррисабалагу, который ныне на правах аренды выступает за мадридский Реал.

По сообщению The Athletic, «аристократы» попросят за своего голкипера примерно 17 миллионов евро в летнее трансферное окно. Клуб со столицы Испании столько за дублирующего вратаря платить не готов.

Напомним, что после разрыва крестообразных связок Тибо Куртуа Реал взял в аренду Кепу, как первого вратаря на время отсутствия бельгийца.

Но, уверенная игра украинца Андрея Лунина поставила главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти в патовую ситуацию, в которой итальянец до сих пор не определился, кто будет играть первую скрипку, пока Куртуа залечивает травмы.

Ранее сообщалось, что Лунин сыграет в Кубке Испании против Атлетико 18 января, а в матче Ла Лиги тремя днями позже против аутсайдера чемпионата Альмерии место в воротах Реала займет Кепа.

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