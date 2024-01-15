Будет ротация. Анчелотти рассказал, кто будет вратарем Реала в следующих матчах

После победы над Барселоной (4:1) в финале Суперкубка Испании главный тренер Реала Карло Анчелотти снова был вынужден отвечать на вопрос журналистов о том, кто будет голкипером команды в следующих матчах.

“В Кубке Испании против Атлетико сыграет Лунин, а на матч Ла Лиги в ворота вернется Кепа”, – цитирует Анчелотти Madrid Zone.

В 1/2 финала Суперкубка против Атлетико (5:3) Анчелотти выпустил Кепу, который допустил грубую ошибку в эпизоде с третьим голом команды Диего Симеоне. На вчерашний финал вышел украинский голкипер, который совершил 6 сейвов.

Матч 1/8 финала Кубка Испании Атлетико – Реал состоится 18 января, а 21 января команда Анчелотти дома сразится против худшей команды Ла Лиги Альмерии.

Напомним, основной голкипер Реала Тибо Куртуа пропускает этот сезон из-за разрыва крестообразных связок колена.