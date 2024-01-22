EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Вот это поворот. Звезда Ман Сити Кайл Уокер изменял жене и любовнице

Вот это поворот. Звезда Ман Сити Кайл Уокер изменял жене и любовнице

Новости футбола Сегодня, 12:56
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Вот это поворот. Звезда Ман Сити Кайл Уокер изменял жене и любовнице Вот это поворот. Звезда Ман Сити Кайл Уокер изменял жене и любовнице

Кайл Уокер уже выиграл множество трофеев с Манчестер Сити и считается одним из самых стабильных защитников современности. Однако личная жизнь футболиста с каждым днем открывается все более удивительными подробностями.

Напомним, что на прошлой неделе вскрылась измена Кайла Уокера своей беременной жене, Энни Килнер. Позже стало известно, что Энни все рассказала любовница футболиста, Лорин Гудман, которая родила от Уокера ребенка.

Однако, как утверждают источники The Sun, Энни и Лорин не знали, что у Уокера были отношения с еще одной девушкой, загадочной моделью, имя которой не раскрывается. Кайл познакомился с моделью в январе 2019 года в клубе.

“Невероятно, как у Кайла оставалась энергия для футбола”, - говорит источник.

Напомним, что Уокер на данный момент отец пятерых детей от двух женщин и вскоре ожидает, что на свет появится еще один ребенок от его жены, Энни. На прошлой неделе футболист встречался со своей женой, Энни. Однако, по информации медиа, Килнер не настроена продолжать отношения.

Связанные команды и лиги
Манчестер Сити Премьер-лига Англия
Популярные новости
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 12:51 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 10:43 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости футбола 19 янв 2024, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию
Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола 19 янв 2024, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал
Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии Новости футбола 19 янв 2024, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф Новости футбола 19 янв 2024, 13:57 Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф
Больше новостей
Последние новости
Новости биатлона Сегодня, 13:24 Конец карьеры? Доротея Вирер рассказала о планах на будущее Новости футбола Сегодня, 12:58 Агент Моуриньо прокомментировал будущее своего клиента после отставки с Ромы Новости футбола Сегодня, 12:56 Вот это поворот. Звезда Ман Сити Кайл Уокер изменял жене и любовнице Новости баскетбола Сегодня, 12:51 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости тенниса Сегодня, 12:45 Стали известны участники четвертьфинала женского одиночного разряда Australian Open по теннису Новости футбола Сегодня, 12:42 Очередной клуб включился в гонку за форварда Ювентуса Новости футбола Сегодня, 12:14 Кто сыграет в стадии плей-офф Кубка Азии 2023? Новости футбола Сегодня, 12:12 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 12:09 Кубок Азии. Таджикистан пробился в плей-офф и спокойная победа Катара Новости футбола Сегодня, 12:08 Бывший вингер Баварии и Ювентуса возвращается на Родину
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Наполи - Интер прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол Сегодня Леганес – Бургос прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол Сегодня Гранада - Атлетико Мадрид прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Бокс Сегодня Кен Широ — Карлос Канисалес прогноз и ставки на бой 23 января 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Джерси Дэвилз — Вегас Голден Найтс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Баскетбол Сегодня Даллас Маверикс — Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Теннис Сегодня Марта Костюк – Кори Гауфф прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Теннис Сегодня Новак Джокович – Тейлор Фритц прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол 23 янв 2024 Сирия – Индия прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол 23 янв 2024 Австралия – Узбекистан прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года