Вот это поворот. Звезда Ман Сити Кайл Уокер изменял жене и любовнице

Кайл Уокер уже выиграл множество трофеев с Манчестер Сити и считается одним из самых стабильных защитников современности. Однако личная жизнь футболиста с каждым днем открывается все более удивительными подробностями.

Напомним, что на прошлой неделе вскрылась измена Кайла Уокера своей беременной жене, Энни Килнер. Позже стало известно, что Энни все рассказала любовница футболиста, Лорин Гудман, которая родила от Уокера ребенка.

Однако, как утверждают источники The Sun, Энни и Лорин не знали, что у Уокера были отношения с еще одной девушкой, загадочной моделью, имя которой не раскрывается. Кайл познакомился с моделью в январе 2019 года в клубе.

“Невероятно, как у Кайла оставалась энергия для футбола”, - говорит источник.

Напомним, что Уокер на данный момент отец пятерых детей от двух женщин и вскоре ожидает, что на свет появится еще один ребенок от его жены, Энни. На прошлой неделе футболист встречался со своей женой, Энни. Однако, по информации медиа, Килнер не настроена продолжать отношения.