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Драма Уокера продолжается. Жена скандальной звезды Ман Сити беременна четвертым ребенком

Новости футбола Сегодня, 12:10
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Драма Уокера продолжается. Жена скандальной звезды Ман Сити беременна четвертым ребенком Фото: The Sun

В Англии не утихают страсти вокруг бурной личной жизни защитника Манчестер Сити и сборной Англии Карла Уокера.

На прошлой неделе стало известно о разрыве футболиста с женой Энни Килнер из-за очередной супружеской измены защитника Ман Сити. Уже спустя несколько дней информационное пространство содрогнула новость о том, что вслед за женой, Уокера покинула и его любовница, модель и блогерша Лорин Гудман. Все это произошло после того, как выяснилось, что Уокер является отцом второго ребенка Гудман. Лорин самостоятельно рассказала все жене защитника.

Но и на этом история не заканчивается. Английский таблоид The Sun утверждает, что жена Уокера находится на шестом месяце беременности и носит под грудью четвертого общего ребенка с английским защитником.

На фотографии, где Уокер и Килнер сфотографированы вместе впервые после расставания, девушка не носит обручальное кольцо, а ее куртка была приподнята в районе живота.

Источник утверждает, что Энни рассказала о беременности лишь самым близким друзьям и родственникам, и отчаянно пыталась сохранить это в тайне.

«Она была в отчаянии после того, как на выходных появились слухи. Каждая женщина имеет право сообщить о своей беременности сама, а не чтобы это сделал кто-то другой. Ее глубоко задело сказанное, особенно в то время, когда она переживает такой период", - говорится в сообщении The Sun.

Источник также опроверг утверждения, что Кайла выгнали из их общего особняка пять месяцев назад. Утверждается, что футболисту указали на дверь только после того, как Лорин рассказала Энни правду о своей беременности.

Энни Килнер и Кайл Уокер были месте на протяжении 13 лет и воспитывали троих детей. Но футболист неоднократно изменял жене с разными женщинами и попадал в секс-скандалы, которые становились достоянием общественности.

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