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Волкановски в первом раунде нокаутирован в бою за титул чемпиона UFC

Новости MMA Сегодня, 16:22
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Волкановски в первом раунде нокаутирован в бою за титул чемпиона UFC Волкановски в первом раунде нокаутирован в бою за титул чемпиона UFC

Австралиец Александр Волкановски уже в первом раунде был нокаутирован Исламом Махачевым в бою за титул чемпиона UFC в легком весе.

Бой продолжался всего 3 минуты и 6 секунд. За это время отдать явное преимущество одному из бойцов было нельзя. Однако Махачеву удался хай-кик в голову Волкановски, после чего состоялось добивание австралийца.

Напомним, что Волкановски только за 11 дней до боя узнал, что проведет поединок. Это был матч-реванш, ведь бойцы ранее уже выходили в октагон друг против друга: в феврале 2023 года Махачев победил единогласным решением судей.

После этой победы Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Для него это была третья подряд защита.

Волкановски, несмотря на поражение, также остается чемпионом, но в полулегком весе, где он владеет поясом UFC.

Ранее мы сообщали, что бой между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером завершился посреди первого раунда: доктор принял решение прекратить бой.

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