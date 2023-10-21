ВИДЕО. Большой скандал в UFC 294. Доктор остановил бой Анкалаев - Уокер

Бой в полутяжелом весе на турнире UFC294 между Магомедом Анкалаевым (№2) и бразильцем Джонни Уокером (№7) завершился в первом раунде.

По ходу поединка Анкалаев нанес сопернику запрещенный удар коленом в челюсть. Арбитр сделал официальный тайм-аут, во время которого в октагон вышел доктор и после разговора с Уокером просигнализировал рефери, что бой продолжать невозможно.

На финальном оглашении результатов боя ринганонсер заявил, что бой завершен без результата.

Уокер несмотря на запрещенный удар соперника говорил, что готов продолжать бой. Такого же мнения был и Анкалаев. Чтобы успокоить бразильца, в октагон даже пришлось выходить Дэйна Уайту.

В общей сложности бой продолжался 3 минуты и 13 секунд.

Заметим, что этот бой был заявлен как номер 3 этим вечером в Абу-Даби. Также сегодня состоятся поединки Усман - Чимаев, а также Махачев - Волкановски.