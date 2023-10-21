UFC 294: где и когда смотреть Махачев - Волкановски 2 и другие бои вечера

21 октября UFC организует очередной бойцовский вечер, который состоится на арене Эттихад в Абу-Даби (ОАЭ). Главным событием турнира UFC294 станет титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

В феврале этого года Махачев и Волкановски уже встречались. Тогда Алекс уступил только по очкам и потерял титул. Спустя восемь месяцев бойцы снова сойдутся друг против друга. Изначально планировалось, что на бой против Махачева должен выйти Даниэль Оливейра, однако за 11 дней до боя он получил травму.

Главным боем вечера станет дуэль Камару Усмана и Хамзата Чимаева в среднем весе.

Турнир стартует в 16:00 по среднеевропейскому времени, а основной кард запланирован с 20:00 по среднеевропейскому времени.

Основной кард

Ислам Махачев – Алекс Волкановски

Хамзат Чимаев – Камару Усман

Магомед Анкалаев – Джонни Уокер

Икрам Алискеров – Уоррли Алвес

Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров

Мухаммад Мокаев – Тим Эллиотт

Виктория Дудакова – Джин Ю Фрей

Шарабутдин Магомедов – Бруно Силва

Где смотреть UFC294