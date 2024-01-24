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Во время матча НБА судьи допустили десять ошибок за две минуты

Новости баскетбола Сегодня, 12:15
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Во время матча НБА судьи допустили десять ошибок за две минуты Во время матча НБА судьи допустили десять ошибок за две минуты

Во время матча регулярного сезона НБА между Шарлоттой и Миннесотой сделали десять ошибок за короткий срок, сообщает NBA.

Как говорится в сообщении, три ошибочных решения были сделаны в пользу Миннесоты, шесть - в пользу Шарлотт. Еще раз судья засчитал фол неправильному игроку Шарлотт - Брендону Миллеру вместо Пи Джея Вашингтона.

Также, два ошибочных решения в пользу Шарлотт было принято во время эпизода в конце игры, когда Карл-Энтони Таунс имел шанс вывести свою команду вперед при счете 125:126, но на нем не было зафиксировано нарушение правил. Таким образом, за две минуты было совершено десять ошибок.

Команда НБА Милуоки Бакс уволила главного тренера Эдриана Гриффина. Он возглавил Бакс в июне 2023 года. Сейчас клуб идет на второй строчке в Восточной конференции, имея в активе показатели 30-13.

Основным претендентом является Док Риверс, который до недавнего времени работал наставником Филадельфии. Он покинул Сиксерз в конце прошлого сезона, после поражения от Бостона во втором раунде плей-офф НБА.

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