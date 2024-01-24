Во время матча НБА судьи допустили десять ошибок за две минуты

Во время матча регулярного сезона НБА между Шарлоттой и Миннесотой сделали десять ошибок за короткий срок, сообщает NBA.

Как говорится в сообщении, три ошибочных решения были сделаны в пользу Миннесоты, шесть - в пользу Шарлотт. Еще раз судья засчитал фол неправильному игроку Шарлотт - Брендону Миллеру вместо Пи Джея Вашингтона.

Также, два ошибочных решения в пользу Шарлотт было принято во время эпизода в конце игры, когда Карл-Энтони Таунс имел шанс вывести свою команду вперед при счете 125:126, но на нем не было зафиксировано нарушение правил. Таким образом, за две минуты было совершено десять ошибок.

KAT WAS NOT HAPPY WITH THE NO CALL HERE 😳 pic.twitter.com/Z1Xi96xsPC — Bleacher Report (@BleacherReport) January 23, 2024

Команда НБА Милуоки Бакс уволила главного тренера Эдриана Гриффина. Он возглавил Бакс в июне 2023 года. Сейчас клуб идет на второй строчке в Восточной конференции, имея в активе показатели 30-13.

Основным претендентом является Док Риверс, который до недавнего времени работал наставником Филадельфии. Он покинул Сиксерз в конце прошлого сезона, после поражения от Бостона во втором раунде плей-офф НБА.