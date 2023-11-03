НБА регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
Новости баскетбола Сегодня, 11:34
НБА регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
Ночью с пятницы 3 ноября на субботу 4 ноября состоятся очередные матчи регулярного чемпионата НБА в сезоне 2023-24. Из интересных встреч можно выделить матч Милуоки с Нью-Йорком, Денвер примет Даллас, а Чикаго сыграет с Бруклином.
Время - центрально европейское (CET)
НБА. Полное расписание матчей
- Индиана - Кливленд - 00:00
- Милуоки - Нью-Йорк - 00:30
- Майами - Вашингтон - 1:00
- Оклахома - Голден Стэйт - 1:00
- Чикаго - Бруклин - 1:00
- Денвер - Даллас - 3:00
- Портленд - Мемфис - 3:00
Турнирная таблица Восточной конференции
Турнирная таблица Западной конференции
Расписание следующего игрового дня
- Филадельфия - Финикс - 18:00
- Индиана - Шарлотт - 00:00
- Новый Орлеан - Атланта - 00:00
- Орландо - Лейкерс - 00:00
- Бруклин - Бостон - 1:00
- Миннесота - Юта - 1:00
- Хьюстон - Сакраменто - 1:00
- Денвер - Чикаго - 2:00
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