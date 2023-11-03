НБА регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание

Ночью с пятницы 3 ноября на субботу 4 ноября состоятся очередные матчи регулярного чемпионата НБА в сезоне 2023-24. Из интересных встреч можно выделить матч Милуоки с Нью-Йорком, Денвер примет Даллас, а Чикаго сыграет с Бруклином.

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НБА. Полное расписание матчей

Индиана - Кливленд - 00:00

Милуоки - Нью-Йорк - 00:30

Майами - Вашингтон - 1:00

Оклахома - Голден Стэйт - 1:00

Чикаго - Бруклин - 1:00

Денвер - Даллас - 3:00

Портленд - Мемфис - 3:00

Турнирная таблица Восточной конференции

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Турнирная таблица Западной конференции

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Расписание следующего игрового дня