Владелец Челси нашел замену Почеттино в Ла Лиге

Владелец Челси Тедд Боули уже занят поиском замены главного тренера Маурисио Почеттино. Причем не факт, что собственник лондонского клуба будет ждать до лета, а может пойти на кардинальные решения уже сейчас.

Как сообщает teamtalk, Боули хочет пригласить на тренерский мостик наставника Жироны Мичела Санчеса.

Мичел смог поднять Жирону на вершину таблицы Ла Лиги и сделал ее претендентом на титул без больших финансовых вливаний. Это внушает оптимизм руководителям Челси.

Ранее сообщалось, что боссы Челси не будут увольнять Почеттино до конца сезона, но летом в клубе намерены проанализировать работу аргентинца.

Челси демонстрирует провальные результаты под руководством Почеттино, несмотря на солидные финансовые вливания. Лондонская команда пребывает на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 15 очков. В двух последних матчах синие пропустили по четыре гола.