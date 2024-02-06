Отставка Почеттино может поставить Челси в тяжелое положение

На фоне не выдающихся результатов Челси в СМИ всё чаще обсуждается отставка главного тренера «аристократов» Маурисио Почеттино, даже называются преемники аргентинца.

Но, как сообщаетDailyMail, боссов лондонского клуба смущает тот факт, что в случае увольнения штаба Почеттино последнему придётся выплатить компенсацию в размере десяти миллионов фунтов.

В случае отставки тренерского штаба до июля это грозит нарушениями правил финансового фейр-плей, из-за которого Челси и так очень аккуратно ведёт себя на трансферном рынке.

Добавляется, что несмотря на уверенные позиции Почеттино сейчас, клубные боссы летом намерены проанализировать работу аргентинца и уже тогда вынести окончательный вердикт о судьбе тренерского штаба Челси.

Команда ныне пребывает на 11 месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны еврокубков на 13 очков.