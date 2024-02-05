Алонсо может оказаться в АПЛ, но им интересуется не только Ливерпуль

На фоне выдающихся успехов Байера главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо привлекает к себе внимание всё большего и большего количества клубов.

По сообщениюSPORTSZONE, испанца хотят видеть не только в Ливерпуле. Алонсо ценит одного из руководителей Челси Бехдада Егбали, который хочет его сделать главным тренером «аристократов».

В сомнениях пока владелец Челси Тодд Боули, и, как сообщается, будущее нынешнего наставника синих Маурисио Почеттино пока довольно оптимистическое.

Кроме Ливерпуля и Челси, интерес к Алонсо так же проявляет мюнхенская Бавария.

Напомним, что Байер ныне идёт на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги с отрывом от второй Баварии в два балла. Команда Хаби Алонсо в нынешнем сезоне не знает горечи поражений.

В 29 матчах «фармацевты» потеряли очки только четыре раза, а в группе Лиги Европы выиграли шесть из шести матчей.