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Хаби Алонсо ответил, может ли он возглавить Ливерпуль

Новости футбола Сегодня, 09:08
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Хаби Алонсо ответил, может ли он возглавить Ливерпуль Хаби Алонсо ответил, может ли он возглавить Ливерпуль

Главный тренер леверкузенского Байера Хаби Алонсо ответил на вопрос журналистов о том, может ли он заменить Юргена Клопа в Ливерпуле. Испанец не стал исключать такой вариант, но добавил, что сейчас сконцентрирован на нынешнем клубе.

“Честно говоря, у меня нет прямого ответа. Сейчас я счастлив тут и сконцентрирован на работе с Байером”, – цитирует Хаби Алонсо Фабрицио Романо.

Бывший испанский полузащитник возглавил Байер в октябре 2022 года. Под его руководством леверкузенцы не проиграли ни одного матча в сезон и лидируют в Бундеслиге, оторвавшись от Баварии на 4 очка.

Немецкая пресса называет именно Алосно фаворитом на место Клоппа.

В качестве футболиста Алонсо играл за Ливерпуль с 2005 по 2009 год.

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