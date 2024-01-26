Хаби Алонсо ответил, может ли он возглавить Ливерпуль

Главный тренер леверкузенского Байера Хаби Алонсо ответил на вопрос журналистов о том, может ли он заменить Юргена Клопа в Ливерпуле. Испанец не стал исключать такой вариант, но добавил, что сейчас сконцентрирован на нынешнем клубе.

“Честно говоря, у меня нет прямого ответа. Сейчас я счастлив тут и сконцентрирован на работе с Байером”, – цитирует Хаби Алонсо Фабрицио Романо.

Бывший испанский полузащитник возглавил Байер в октябре 2022 года. Под его руководством леверкузенцы не проиграли ни одного матча в сезон и лидируют в Бундеслиге, оторвавшись от Баварии на 4 очка.

Немецкая пресса называет именно Алосно фаворитом на место Клоппа.

В качестве футболиста Алонсо играл за Ливерпуль с 2005 по 2009 год.