ВИДЕО. В матче Нигер - Марокко забит один из самых странных голов в истории футбола

На днях состоялась игра в отборе на женский Чемпионат мира среди 17-летних между сборными Нигера и Марокко. Особой борьбы в этой встрече не было: Марокко победила с неприличным счетом 11:0.

Но даже цифры на табло меркнут по сравнению с тем, какой гол пропустил Нигер перед свистком на перерыв.

Голкипер сборной Нигера взяла мяч в руки после подачи в свою штрафную. Однако вместо того, чтобы ввести его в игру, поставила на углу вратарской площади в надежде, что партнерша по команде начнет атаку.

Быстрее в этой ситуации сориентировалась нападающая соперницы, которая забила гол.

😱 ¡Surrealista lo de la portera de Níger en el clasificatorio al Mundial Femenino U17!



El partido acabó 0-11 😳 pic.twitter.com/0jYgOgnNjU — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) February 6, 2024

“Как вы думаете, можно ли сказать, что футбольная карьера вратаря сборной Нигера U17 закончилась, так и не начавшись?”, - отреагировал один из пользователей в социальных сетях. Но есть и те, кто отреагировал намного жестче.

Эпизод действительно как для футбола катастрофический. Но, как известно, не поднимался лишь тот, кто не падал.