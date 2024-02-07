ВИДЕО. В матче Нигер - Марокко забит один из самых странных голов в истории футбола
На днях состоялась игра в отборе на женский Чемпионат мира среди 17-летних между сборными Нигера и Марокко. Особой борьбы в этой встрече не было: Марокко победила с неприличным счетом 11:0.
Но даже цифры на табло меркнут по сравнению с тем, какой гол пропустил Нигер перед свистком на перерыв.
Голкипер сборной Нигера взяла мяч в руки после подачи в свою штрафную. Однако вместо того, чтобы ввести его в игру, поставила на углу вратарской площади в надежде, что партнерша по команде начнет атаку.
Быстрее в этой ситуации сориентировалась нападающая соперницы, которая забила гол.
“Как вы думаете, можно ли сказать, что футбольная карьера вратаря сборной Нигера U17 закончилась, так и не начавшись?”, - отреагировал один из пользователей в социальных сетях. Но есть и те, кто отреагировал намного жестче.
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Эпизод действительно как для футбола катастрофический. Но, как известно, не поднимался лишь тот, кто не падал.